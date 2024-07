Ultraortodoxní židia pri proteste v Izraeli napadli políciu

Tel Aviv 17. júla (TASR) - Ultraortodoxní židia sa v utorok dostali do potýčok s políciou počas demonštrácie neďaleko Tel Avivu. Protest sa uskutočnil krátko po oznámení izraelskej armády, že v priebehu nasledujúcich dní začne vydávať povolávacie rozkazy pre mužov z tejto konzervatívnej komunity. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP a denníka The New York Times.



Izraelská armáda uviedla, že v nedeľu začne vydávať prvé povolávacie rozkazy, čím sa začne náborový proces. Nespresnila však, koľko ľudí bude povolaných, ani kedy sa ich služba začne.



Demonštranti v ultraortodoxnom meste Bnej Brak reagovali na oznam o vydávaní povolávacích rozkazov zablokovaním cesty a napadnutím polície. Podľa jej hovorcu nazývali prítomných policajtov "nacistami".



Minulý týždeň jeden z popredných ultraortodoxných rabínov Dov Lando vyzval študentov náboženských seminárov, aby ignorovali predvolania a tvrdil, že ide o vojnu proti nábožensky založeným židom.



Izraelský najvyšší súd v júni jednohlasne rozhodol, že vláda musí do armády povolať členov komunity Charedim - príslušníkov vôbec najkonzervatívnejšej vetvy judaizmu, ktorí mali až do minulého roka výnimku z inak povinnej vojenskej služby.



Toto pravidlo sa uplatňovalo od začiatku vzniku židovského štátu a izraelská vláda vlani v júni armáde nariadila, aby nezačala s odvodmi ultraortodoxných židov. Najvyšší súd toto nariadenie označil za nezákonné vzhľadom na to, že už neexistuje právny rámec, ktorý by umožňoval pokračovať v desaťročia trvajúcej praxi udeľovania všeobecných výnimiek.



Výnimky pre ultraortodoxnú komunitu dlhodobo vyvolávali rozhorčenie v radoch svetskej verejnosti v Izraeli, ktoré sa väčšmi prehĺbilo počas vojny v Pásme Gazy, keď armáda povolala desaťtisíce vojakov.