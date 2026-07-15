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Ultraortodoxných vyhýbajúcich sa vojenskej službe zatiaľ môžu zatýkať
Zákon je dôsledkom ústupku premiéra Benjamina Netanjahua voči náboženským stranám pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roku.
Autor TASR
Jeruzalem 15. júla (TASR) - Izraelský najvyšší súd v stredu dočasne pozastavil platnosť zákona, ktorý iba deň predtým prijal izraelský parlament (Kneset) s cieľom pozastaviť zatýkanie ultraortodoxných Izraelčanov vyhýbajúcich sa vojenskej službe. Zákon ostro kritizovala opozícia, ktorá poukazuje na nedostatok vojakov v ozbrojených silách. TASR tom píše podľa agentúry AFP.
Zákon je dôsledkom ústupku premiéra Benjamina Netanjahua voči náboženským stranám pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roku. Okrem zákona o pozastavení zatýkania tiež Kneset prijal legislatívu, ktorá označuje štúdium židovských náboženských textov za „základnú hodnotu“ štátu.
Najvyšší súd však v stredu po sťažnosti opozičných lídrov Jaira Lapida a Avigdora Libermana platnosť zákon o pozastavení zatýkania pozastavil. V odôvodnení uviedol, že zákon sa vzťahuje „len na určité skupiny obyvateľstva“.
V Izraeli je povinná vojenská služba - pre mužov v trvaní 32 mesiacov, pre ženy 24 mesiacov. Ultraortodoxní muži, ktorí študujú v ješivách, však môžu požiadať o odklad alebo výnimku, v niektorých prípadoch aj na celý život. Ultraortodoxní politici sa dlhodobo usilujú túto výnimku zakotviť do legislatívy.
Systém výnimiek vyvoláva v časti izraelskej spoločnosti silný odpor i pocit nespravodlivosti. Podľa parlamentného výboru každoročne dosiahne branný vek približne 13.000 ultraortodoxných mužov, pričom do armády nastúpi menej než desať percent z nich.
Najvyšší súd Izraela už rozhodol, že tieto výnimky sú nezákonné. Podľa odborníkov však nový zákon o štúdiu Tóry poskytuje štátu právny základ na spochybnenie rozhodnutí súdu.
Zákon je dôsledkom ústupku premiéra Benjamina Netanjahua voči náboženským stranám pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roku. Okrem zákona o pozastavení zatýkania tiež Kneset prijal legislatívu, ktorá označuje štúdium židovských náboženských textov za „základnú hodnotu“ štátu.
Najvyšší súd však v stredu po sťažnosti opozičných lídrov Jaira Lapida a Avigdora Libermana platnosť zákon o pozastavení zatýkania pozastavil. V odôvodnení uviedol, že zákon sa vzťahuje „len na určité skupiny obyvateľstva“.
V Izraeli je povinná vojenská služba - pre mužov v trvaní 32 mesiacov, pre ženy 24 mesiacov. Ultraortodoxní muži, ktorí študujú v ješivách, však môžu požiadať o odklad alebo výnimku, v niektorých prípadoch aj na celý život. Ultraortodoxní politici sa dlhodobo usilujú túto výnimku zakotviť do legislatívy.
Systém výnimiek vyvoláva v časti izraelskej spoločnosti silný odpor i pocit nespravodlivosti. Podľa parlamentného výboru každoročne dosiahne branný vek približne 13.000 ultraortodoxných mužov, pričom do armády nastúpi menej než desať percent z nich.
Najvyšší súd Izraela už rozhodol, že tieto výnimky sú nezákonné. Podľa odborníkov však nový zákon o štúdiu Tóry poskytuje štátu právny základ na spochybnenie rozhodnutí súdu.