Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. júl 2026Meniny má Henrich
< sekcia Zahraničie

Ultraortodoxných vyhýbajúcich sa vojenskej službe zatiaľ môžu zatýkať

.
Na snímke Benjamin Netanjahu. Foto: TASR/AP

Zákon je dôsledkom ústupku premiéra Benjamina Netanjahua voči náboženským stranám pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roku.

Autor TASR
Jeruzalem 15. júla (TASR) - Izraelský najvyšší súd v stredu dočasne pozastavil platnosť zákona, ktorý iba deň predtým prijal izraelský parlament (Kneset) s cieľom pozastaviť zatýkanie ultraortodoxných Izraelčanov vyhýbajúcich sa vojenskej službe. Zákon ostro kritizovala opozícia, ktorá poukazuje na nedostatok vojakov v ozbrojených silách. TASR tom píše podľa agentúry AFP.

Zákon je dôsledkom ústupku premiéra Benjamina Netanjahua voči náboženským stranám pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roku. Okrem zákona o pozastavení zatýkania tiež Kneset prijal legislatívu, ktorá označuje štúdium židovských náboženských textov za „základnú hodnotu“ štátu.

Najvyšší súd však v stredu po sťažnosti opozičných lídrov Jaira Lapida a Avigdora Libermana platnosť zákon o pozastavení zatýkania pozastavil. V odôvodnení uviedol, že zákon sa vzťahuje „len na určité skupiny obyvateľstva“.

V Izraeli je povinná vojenská služba - pre mužov v trvaní 32 mesiacov, pre ženy 24 mesiacov. Ultraortodoxní muži, ktorí študujú v ješivách, však môžu požiadať o odklad alebo výnimku, v niektorých prípadoch aj na celý život. Ultraortodoxní politici sa dlhodobo usilujú túto výnimku zakotviť do legislatívy.

Systém výnimiek vyvoláva v časti izraelskej spoločnosti silný odpor i pocit nespravodlivosti. Podľa parlamentného výboru každoročne dosiahne branný vek približne 13.000 ultraortodoxných mužov, pričom do armády nastúpi menej než desať percent z nich.

Najvyšší súd Izraela už rozhodol, že tieto výnimky sú nezákonné. Podľa odborníkov však nový zákon o štúdiu Tóry poskytuje štátu právny základ na spochybnenie rozhodnutí súdu.
.

Neprehliadnite

Program semifinále MS v stredu 15. júla

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník

Union zdravotná poisťovňa a Dôvera podpísali zmluvu o prevode akcií

VIDEO: TRAGICKÝ POŽIAR V CENTRE BRUSELU: Hlásia obete a nezvestných