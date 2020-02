Ultrapravicová skupina údajne plánovala útoky v Nemecku na mešity

Berlín 16. februára (TASR) - Členovia krajne pravicovej skupiny, ktorých zadržali v Nemecku v rámci rozsiahleho protiteroristického vyšetrovania, plánovali útoky na mešity podobné útokom, aké boli vlani spáchané na Novom Zélande. Informovali o tom v nedeľu nemecké médiá.



Skupina, ktorej 12 členov zatkli v piatok, chcela útočiť na mešity počas modlitieb, uviedli týždenník Der Spiegel a denník Bild.



Podozriví mali podľa správ v úmysle napodobniť útoky z novozélandského mesta Christchurch, pri ktorých v dvoch mešitách zahynulo 51 ľudí, a chceli pri svojich činoch použiť poloautomatické strelné zbrane.



Údajný vodca skupiny, ktorú nemecké orgány sledovali, podrobne popísal svoje plány na nedávnom stretnutí so svojimi komplicmi. Vyšetrovatelia sa o tom podľa zmienených médií dozvedeli od človeka, ktorý sa do skupiny infiltroval. Následné piatkové razie mali za cieľ zistiť, či podozriví už získali zbrane alebo iné vybavenie, ktoré by mohli použiť na útok.



Nemecké úrady obracajú vo zvýšenej miere pozornosť na "podzemnú" ultrapravicovú scénu od vraždy konzervatívneho komunálneho politika Waltera Lübckeho z júna minulého roka a októbrového útoku na synagógu v meste Halle, približuje agentúra AFP.