Umelá inteligencia na cestách: Kamery prichytili vodičov bez pásov

Manchester 21. novembra (TASR) – Viac ako 3200 vodičov prichytili počas piatich týždňov kamery s umelou inteligenciou (AI) pri jazde s telefónom v ruke alebo bez pásov. TASR informuje na základe správy televízie BBC.



Skúšobná prevádzka systému Heads Up prebiehala počas septembra a októbra v anglickom okrese Veľký Manchester s takmer tromi miliónmi obyvateľov. Systém detegoval priestupky kamerami používajúcimi AI v kombinácii s ľudskou obsluhou.



Odhalil 812 vodičov, ktorí nevenovali dostatočnú pozornosť vedeniu vozidla a manipulovali s mobilnými telefónmi, a 2393 osôb jazdiacich bez zapnutých pásov.



Zábery zhotovené systémom zachytávajú vodičov porušujúcich predpisy nielen pri jazde osamote, ale aj so spolujazdcami, niekedy i deťmi.



"Podľa štatistík zvyšuje manipulácia s telefónom počas jazdy riziko kolízie až štvornásobne. Ak pri náraze nie ste pripútaní bezpečnostným pásom, je riziko úmrtia dvojnásobne vyššie, ako keď ho máte," uvádza komisárka pre aktívnu dopravu okresu Veľký Manchester Sarah Storeyová. "Výsledky testovania odhalili hrozivý počet vodičov, ktorí nemyslia na to, ako svojím správaním za volantom môžu ovplyvniť nielen seba, ale aj spolucestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky," dodáva.



Úrady systém testovali v rámci snahy lepšie pochopiť situáciu v oblasti. Zástupkyňa starostu pre Veľký Manchester Kate Greenová dúfa, že zábery "budú budíčkom pre mnohých ľudí".



Na základe výsledkov akcie zatiaľ voči nikomu nezačali trestné konanie.