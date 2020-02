Umelá inteligencia po prvýkrát sama navrhla silné antibiotikum

Boston 20. februára (TASR) - Vedci z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) objavili s pomocou umelej inteligencie silné antibiotikum schopné zabíjať niektoré z najnebezpečnejších kmeňov baktérií. Správu priniesol vo štvrtok britský denník The Guardian.



Ide o vôbec prvé antibiotikum, ktoré objavila umelá inteligencia čerpajúca z digitálnej knižnice farmaceutických látok.



Testy ukázali, že liek zlikvidoval niekoľko druhov baktérií, ktoré boli odolné voči dovtedy známym antibiotikám. Dva zo zlikvidovaných druhov boli na zozname Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) označené ako "kritické" a vývin vakcíny bol prioritou.



"Myslím si, že je to jedno z najsilnejších antibiotík, aké sme doteraz objavili," povedal James Collins, bioinžinier z tímu, ktorý na projekte pracoval. "Je mimoriadne účinné proti širokému spektru patogénov odolných voči existujúcim antibiotikám", dodal.



Nové antibiotikum vedci pomenovali "halicín" - po umelej inteligencii figurujúcej vo filme "2001: Vesmírna odysea".