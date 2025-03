Umelci vyzývajú, aby na hudobné vzdelávanie išlo 250 miliónov libier

Londýn 24. marca (TASR) - Britskí hudobníci ako Elton John, Coldplay, Harry Styles, Stormzy a Central Cee podporili výzvu svojho umeleckého kolegu a krajana Eda Sheerana, aby britský premiér Keir Starmer vyčlenil 250 miliónov libier na financovanie hudobného vzdelávania v krajine. TASR o tom informuje podľa denníka The Guardian.



Sheeran sa v rámci svojej novozaloženej nadácie zasadzuje za financovanie hudby v školách, odbornú prípravu učiteľov hudby, podporu miestnych kultúrnych zariadení, základné vzdelávanie v oblasti hudby a rozmanitejšie hudobné osnovy v školských inštitúciách.



„Ako odvetvie prinášame do britskej ekonomiky ročne 7,6 miliardy libier, ale niet ďalšej generácie, ktorá by prevzala štafetový kolík,“ uviedol 34-ročný spevák a skladateľ.



Sheeran vyzval vládu, aby vytvorila medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorá by spolupracovala na riešení týchto otázok a zabezpečila, aby hudobné vzdelávanie zostalo vo vládnom programe na poprednom mieste.



„Nastal čas konať. Štátne školy, v ktorých sa vzdeláva 93 percent detí v krajine, zaznamenali 21-percentný pokles ponuky hudobného vzdelávania. Je nutné, aby ste sa aj vy postavili za hudobné vzdelávanie. Umelci ani hudobný priemysel nemôžu priniesť Spojenému kráľovstvu výsledky na svetovej scéne bez škôl, mládežníckych klubov a domácich pódií,“ uvádza ďalej Sheeran vo výzve.



Britské združenie pre hudobné vzdelávanie Music Mark vo svojej tohtoročnej správe konštatuje, že súčasná labouristická vláda "zdedila" v rozpočte na zabezpečenie budúcnosti hudobného vzdelávania v nasledujúcich piatich rokoch deficit 161,4 milióna libier.



Starmer - bývalý detský flautista, ktorý hovorí o radosti z cestovania so svojím mládežníckym orchestrom - pred víťazstvom vo voľbách v roku 2024 pre rozhlasovú stanicu Classic FM povedal, že chce "vášnivo" zvrátiť "degradáciu kreatívneho umenia a hudby" v štátnych školách.