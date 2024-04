Umelci z oblasti hudby vyzvali otvoreným listom na ochranu pred AI

New York 3. apríla (TASR) - Stovky interpretov a autorov hudby vrátane Billie Eilish, Pearl Jam či dedičov Franka Sinatru vyzývajú na ochranu pred umelou inteligenciou (AI). Svoju výzvu vyjadrili podpísaním otvoreného listu, ktorý upozorňuje na "útok na ľudskú tvorivosť" zo strany AI. S odvolaním sa na správu AFP o tom informuje TASR.



"Musíme sa chrániť pred agresívnym zneužitím AI na krádež hlasu a podobizne profesionálnych umelcov, na porušenie autorských práv a ničenie hudobného ekosystému," píše sa v liste, ktorého iniciátorom je nezisková organizácia Aliancia práv autorov (ARA).



"Vyzývame všetky digitálne hudobné platformy a služby, aby sa zaviazali, že nebudú vyvíjať a používať technológie umelej inteligencie na generovanie hudby, ktoré by mohli ohroziť alebo nahradiť umeleckú tvorbu ľudí či obrať nás o spravodlivé ohodnotenie našej práce," píše sa v liste, ktorého signatármi sú napríklad aj Katy Perry alebo Smokey Robinson.



V USA aktuálne už prebiehajú prvé legislatívne kroky na ochranu umenia pred AI, zatiaľ na úrovni jednotlivých štátov. Napríklad v štáte Tennessee ako v prvom vznikol ochranný zákon zvaný "ELVIS Act". O podobnej legislatíve sa však už diskutuje aj na federálnej úrovni v Kongrese.



"Pracujúci hudobníci už aj tak bojujú o prežitie vo svete streamingu a teraz im hrozí ešte aj bremeno súboja so záplavou hluku generovaného umelou inteligenciou," poukazuje na situáciu výkonná riaditeľka organizácie ARA Jennifer Jacobsenová.



Obavy zo zneužitia umelej inteligencie panujú aj v politickej sfére. Európska únia pred týždňom vyzvala prevádzkovateľov veľkých online platforiem ako Facebook či TikTok, aby pred blížiacimi sa eurovoľbami prijali dostatočné opatrenia proti dezinformáciám typu "deepfake". Ustrážiť si majú aj ďalší obsah generovaný umelou inteligenciou.



Výzva je súčasťou série opatrení, ktoré zaviedla Európska komisia. Zastrešuje ich bezprecedentne rozsiahly zákon o digitálnych službách (Digital Services Act, DSA), prvý svojho druhu, ktorý začal platiť vlani.