REKORDNÁ SUMA: Vydražili umeleckú zbierku spoluzakladateľa Microsoftu

New York 10. novembra (TASR) – Maľby a sochy a z umeleckej zbierky zosnulého spoluzakladateľa spoločnosti Microsoft Paula Allena sa v stredu vydražili v New Yorku za rekordnú jednu miliardu dolárov, oznámil aukčný dom Christie's. V rámci dražby sa za rekordné sumy predali aj jednotlivé diela od Van Gogha, Cézannea, Gauguina, Seurata či Klimta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Za vôbec najvyššiu sumu večera bol vydražený obraz francúzskeho maliara Georgesa Seurata z roku 1888 s názvom Tri Modely, malý formát (Les Poseuses, Ensemble). Ide o známe dielo namaľované technikou pointilizmu, ktoré sa aj s poplatkami aukčnému domu predalo za 149,24 milióna dolárov.



Zo zbierky zakladateľa Microsoftu sa v stredu dražilo len 60 zo 150 diel, pričom zvyšné umelecké diela pôjdu do aukcie vo štvrtok. Napriek tomu už stredajšia vydražená suma presiahla rekord, ktorý v tomto smere dosiaľ držala umelecká zbierka Mackloweovcov, pomenovaná po bohatom newyorskom manželskom páre. Tá sa na jar predala v konkurenčnej aukčnej sieni Sotheby's za 922 miliónov dolárov.



Aukčný dom Christie's uviedol, že celý výťažok z dražby Allenovej zbierky bude venovaný na charitu.



Za rekordnú sumu 137,8 milióna dolárov sa na stredajšej akcii vydražil obraz francúzskeho maliara Paula Cézannea s názvom Hora Sainte-Victoire (La Montagne Sainte-Victoire). Zmienená suma predstavuje takmer dvojnásobok dosiaľ najdrahšie vydraženého diela tohto maliara.



Za rekordnú sumu 117,2 miliónov dolárov sa predal obraz holandského maliara Vincenta Van Gogha s názvom Cyprusový sad, ktorý sa tak tiež stal jeho dosiaľ najdrahšie vydraženým dielom.



Hranicu 100 miliónov dolárov prekonala aj maľba francúzskeho postimpresionistického maliara Paula Gauguina s názvom Materstvo II (Maternity II) patriaca do jeho tzv. tahitského obdobia tvorby či obraz rakúskeho maliara Gustava Klimta s názvom Brezový les.



Allen zbohatol po tom, ako v roku 1975 založil Microsoftu spolu s Billom Gatesom. Allen však z tejto spoločnosti odišiel v roku 1983 pre zdravotné problémy aj zhoršujúci sa vzťah s Gatesom, ktorý Microsoftu šéfoval až do roku 2000.



Svoju umeleckú zbierku Allen počas svojho života zapožičiaval rôznym galériám. Napriek napätému vzťahu s Gatesom bol Allen signatárom jeho filantropickej kampane s názvom Giving Pledge. V rámci tejto iniciatívy veľmi bohatí ľudia sľubujú, že prinajmenšom polovicu svojho majetku venujú charite, kam poputuje aj zisk z aktuálnej dražby.