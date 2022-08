Budú dražiť umelecké diela zakladateľa Microsoftu za miliardy dolárov

New York 26. augusta (TASR) - Výtvarné diela zo súkromnej zbierky zosnulého spoluzakladateľa spoločnosti Microsoft, amerického podnikateľa Paula Allena, pôjdu v novembri do dražby.



Ako v piatok informovala spravodajská stanica BBC News, aukčný dom Christie's odhadol celkovú hodnotu ponúkaných obrazov na viac ako miliardu dolárov. Pôjde tak o najväčšiu dražbu umeleckých diel v histórii a výťažok z predaja poputuje v súlade s Allenovou poslednou vôľou na charitatívne účely.



Zbierka obsahuje majstrovské diela Botticelliho, Renoira, Cézanna, Roya Lichtensteina, Davida Hockneyho či Jaspera Johnsa. Do dražby ide vyše 150 obrazov, ktoré vznikli v rozmedzí 500 rokov.



"Pre Paula bolo umenie analytické aj emocionálne. Veril, že vyjadruje jedinečný pohľad na realitu, spájajúc duševný stav umelca s jeho vnútorným pohľadom," uviedla jeho sestra Jody Allenová. Po smrti brata spravuje jeho majetok, dopĺňa tlačová agentúra AFP.



Paul Allen založil technologickú spoločnosť Microsoft v roku 1975 s priateľom z detstva Billom Gatesom. Vyvinuli operačný systém pre osobné počítače, čo z nich neskôr spravilo miliardárov.



Allen opustil Microsoft v roku 1983 zo zdravotných dôvodov. V roku 2010 oznámil, že väčšinu zo svojho majetku venuje po smrti na dobročinnosť. V tom čase bol podľa časopisu Forbes v rebríčku najbohatších ľudí na 37. mieste. Zomrel v roku 2018 ako 65-ročný na komplikácie pri liečení non-Hodgkinovho lymfómu.