Umeleckú zbierku Microsoftu vydražili za 1,62 miliardy dolárov

New York 11. novembra (TASR) - Zbierka umeleckých diel spoluzakladateľa spoločnosti Microsoft Paula Allena sa v aukčnej sieni Christie's v New Yorku predala za rekordných 1,62 miliardy dolárov (1,59 miliardy eur). Celá suma z predaja bude venovaná na charitu v súlade so želaním Paula Allena, ktorý zomrel v roku 2018.



Spoločnosť Christie's informovala, že dražba diel zo zbierky Paula G. Allena zaujala desaťtisíce ľudí z celého sveta, ktorí navštívili webové stránky aukčnej siene.



Ako podľa agentúry AFP uviedol generálny riaditeľ Christie's Guillaume Cerutti, Allenova zbierka obsahovala "155 majstrovských diel pokrývajúcich 500 rokov histórie umenia".



Medzi nimi je aj päť diel, z ktorých každé sa predalo za viac ako 100 miliónov dolárov. Ide o obrazy Georgesa Seurata, Paula Cézanna, Vincenta Van Gogha, Paula Gauguina a Gustava Klimta.



Predali sa všetky diela Allenovej zbierky, pričom viac ako štvrtinu z nich kúpili zákazníci z Ázie.



Tohtotýždňová aukcia v sieni Christie's prekonala doterajší rekord pre predaj umeleckej zbierky, ktorého držiteľom bola zbierka manželov Mackloweovcov predaná začiatkom tohto roku za 922 miliónov dolárov v aukčnej sieni Sotheby's.



Americký miliardár Allen v roku 1975 spolu s Billom Gatesom založil spoločnosť Microsoft. Neskôr sa však ich cesty v oblasti podnikania rozišli.



Allen v roku 2009 podpísal prísľub, v ktorom sa zaviazal darovať väčšinu svojho majetku na charitu. Zomrel v roku 2018.