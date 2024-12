Umenie zabavené mafii vystavujú v Miláne

Miláno 3. decembra (TASR) - V Miláne v utorok vystavili asi 80 súčasných umeleckých diel skonfiškovaných talianskej mafii. Na výstave "SalvArti" sú aj obrazy Salvadora Dalího a Andyho Warhola, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Diela, ktoré sú určené na to, aby zostali pochované v sieťach organizovaného zločinu, sa konečne vracajú verejnosti a preberajú symbolickú úlohu ako odpor voči zločinu," povedala Maria Rosaria Laganaová, šéfka talianskej agentúry pre správu majetku.



Agentúra organizuje aukcie niektorých tovarov zabavených súdmi, medzi ktoré patria autá ako Ferrari či motocykle Harley-Davidson. Nehnuteľnosti sú bezplatne prideľované verejným orgánom a neziskovým organizáciám.



Výstava "SalvArti" v milánskom Palazzo Reale je zadarmo a potrvá do 26. januára 2025, od 8. februára do 27. apríla bude v Reggio Calabria. Jej súčasťou sú diela, ktoré zdobili príbytky mafiánov. "Ide o tovar, ktorý sa zrejme mohol predať, ale rozhodlo sa, že ho ponecháme v múzeách, pretože má významnú hodnotu," povedala Laganaová.



Viac ako 20 diel pôvodne patrilo členom 'Ndranghety s hlavným sídlom v juhotalianskom regióne Kalábria. Je to napríklad litografia "Rómeo a Júlia" od surrealistického španielskeho maliara Dalího alebo olej od talianskeho majstra Giorgia de Chiricu. Ďalšie diela pochádzajú z prípadu v roku 2013, keď rímsky súd zabavil majetok spojený s medzinárodnou sieťou na pranie špinavých peňazí. K nim patrí napríklad sieťotlač Andyho Warhola "Summer Arts in the Parks" a litografia "Zabalená Venuša" od Christa.



Súčasťou výstavy sú aj videá, ako polícia zaisťuje diela, ktorými sa platilo pri obchodovaní s drogami a zbraňami. "Je to pre tieto diela znovuzrodenie. Je to niečo ako vykopať ich zo zeme ako archeológovia a vystaviť ich tam, kde ich každý uvidí," povedala Laganaová.