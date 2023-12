Umerov chce na výcvik povolať aj Ukrajincov žijúcich v zahraničí

Kyjev 21. decembra (TASR) - Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov chce, aby aj muži z Ukrajiny žijúci v zahraničí absolvovali na budúci rok vojenskú prípravu.



Ako v noci na štvrtok informovala agentúra DPA, viaceré nemecké médiá vrátane magazínov Bild a Politico citovali Umerovov výrok, že Ukrajinci vo veku od 25 do 60 rokov v Nemecku a iných krajinách, ktorí sú spôsobilí na vojenskú službu, sa majú hlásiť v náborových centrách ukrajinských ozbrojených síl.



Minister spresnil, že ide o "pozvanie", ale v prípade, ak by niekto výzve nevyhovel, budú zrejme nasledovať sankcie.



"Stále diskutujeme o tom, čo by sa malo stať, ak neprídu dobrovoľne," objasnil Umerov.



Ukrajinská armáda by chcela zmobilizovať ďalších 450.000 až 500.000 vojakov na odrazenie ruskej invázie. Finančné a politické rámcové podmienky však ukrajinské vedenie zatiaľ nemá vyjasnené. Prezident Volodymyr Zelenskyj na svojej výročnej tlačovej konferencii označil mobilizáciu za "citlivú otázku".



Umerov podotkol, že dôležitá je transparentnosť: v budúcnosti by malo byť dotknutým osobám vopred jasné, ako budú vycvičené a vybavené, kde a kedy budú slúžiť a kedy budú prepustené do civilu.



Agentúra DPA dodala, že napriek zákazu mnohí Ukrajinci schopní služby v armáde po začiatku vojny odišli do zahraničia - časť z nich sa tak úmyselne vyhla povolaniu do ozbrojených síl.



Na nedávnom Kongrese miestnych a regionálnych samospráv Umerov v príhovore vyhlásil, že pri mobilizácii očakáva od miestnych orgánov väčšiu pomoc ako doteraz.



Dodal, že samosprávy môžu prostredníctvom náborového projektu výrazne zvýšiť prilákanie špecialistov do obranných síl.



Za ďalšiu kľúčovú úlohu pre samosprávy považuje výstavbu opevnení, a to v spolupráci s armádou. "Ide o ochranu našej krajiny," zdôraznil.