Umerov: Chceme, aby stretnutie Zelenskyj-Trump bolo ešte v novembri
Vo švajčiarskej Ženeve v nedeľu rokovala ukrajinská delegácia so zástupcami Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska a inštitúcií EÚ a predstaviteľmi Spojených štátov o americkom mierovom pláne.
Autor TASR
Kyjev 25. novembra (TASR) - Hlavný ukrajinský vyjednávač a tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov v utorok vyhlásil, že Ukrajina by chcela zorganizovať návštevu prezidenta Volodymyra Zelenského v USA v čo najskoršom možnom termíne v novembri. Jej cieľom by bolo dokončiť posledné kroky v súvislosti s navrhovaným mierovým plánom pre Ukrajinu a uzavrieť dohodu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informoval o tom na sociálnej sieti X, píše TASR.
„Oceňujeme produktívne a konštruktívne stretnutia ukrajinskej a americkej delegácie v Ženeve, ako aj vytrvalé úsilie prezidenta Trumpa o ukončenie vojny,“ uviedol Umerov. „Naše delegácie dosiahli spoločnú dohodu o základných podmienkach dohody, o ktorej sa rokovalo v Ženeve. Teraz sa spoliehame na podporu našich európskych partnerov pri našich ďalších krokoch,“ dodal.
Vo švajčiarskej Ženeve v nedeľu rokovala ukrajinská delegácia so zástupcami Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska a inštitúcií EÚ a predstaviteľmi Spojených štátov o americkom mierovom pláne. Denník Financial Times v pondelok uviedol, že plán bol počas rokovaní v Ženeve zredukovaný z 28 na 19 bodov. Prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia, ktorý bol členom delegácie, uviedol, že politicky najcitlivejšie otázky a kontroverzné body - vrátane územných otázok a vzťahov NATO, Ruska a USA - vyjednávači ponechali na rozhodnutie prezidentov oboch krajín: Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského.
