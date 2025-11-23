< sekcia Zahraničie
Umerov: Nový návrh amerického plánu zahrňuje „kľúčové priority“ Kyjeva
USA vo štvrtok odovzdali Ukrajine 28-bodový mierový plán.
Autor TASR
Kyjev 23. novembra (TASR) - Najnovšia verzia amerického návrhu plánu na ukončenie vojny na Ukrajine teraz zahŕňa väčšinu „kľúčových priorít Kyjeva“, uviedol v nedeľu hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov. Vyjadril sa tak po niekoľkých kolách rokovaní vo švajčiarskej Ženeve, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Súčasná verzia dokumentu, hoci je stále v záverečnej fáze schvaľovania, už odráža väčšinu kľúčových priorít Ukrajiny,“ povedal Umerov s tým, že sa „tešíme sa na ďalší pokrok v priebehu dňa“.
USA vo štvrtok odovzdali Ukrajine 28-bodový mierový plán, pričom americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že „vhodným“ termínom na to, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj k dohode vyjadril, je štvrtok 27. novembra, keď USA oslavujú Deň vďakyvzdania.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu na sociálnych sieťach uviedol, že kontroverzný americký plán na ukončenie vojny s Ruskom by mohol zahŕňať aj prvky založené na „ukrajinských perspektívach“.
Umerov, ktorý je tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny, v sobotu oznámil, že v nadchádzajúcich dňoch sa budú v Ženeve konať rokovania ukrajinských a amerických predstaviteľov spoločne s partnermi Ukrajiny o americkom mierovom pláne.
Ukrajinská delegácia pod vedením šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka už v nedeľu v Ženeve rokovala s predstaviteľmi Británie, Francúzska a Nemecka, oznámil predtým samotný Jermak na sociálnej sieti X. Na programe bolo stretnutie s delegáciou Spojených štátov.
