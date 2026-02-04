< sekcia Zahraničie
Umerov označil schôdzku s Rusmi a Američanmi v Abú Zabí za produktívnu
Autor TASR
Abú Zabí 4. februára (TASR) - Ukrajina označila stredajšie trojstranné rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi v Abú Zabí za vecné a produktívne. Hlavný vyjednávač Rustem Umerov na sieti X bez ďalších podrobností napísal, že sa zamerali na konkrétne kroky a praktické riešenia. Ruská strana stretnutie bezprostredne nekomentovala. Informuje o tom TASR.
Schôdzka v Abú Zabí sa konala v nadväznosti na predchádzajúce trojstranné rozhovory v metropole Spojených arabských emirátov. Pokračovať budú vyjednávači podľa plánov vo štvrtok. K sporným bodom naďalej patria územné nároky Ruska a žiadna strana zatiaľ neprejavila ochotu dosiahnuť kompromis.
„Rokovanie bolo vecné a produktívne, sústredilo sa na konkrétne kroky a praktické riešenia. Pripravujeme správu pre prezidenta Volodymyra Zelenského,“ napísal tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Umerov.
Ukrajinskú delegáciu okrem neho tvorili šéf prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov, jeho poradca Oleksandr Bevz, predseda poslaneckého klubu vládnej strany Sluha národa Davyd Arachamija a prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia.
Spojené štáty na rokovaniach zastupovali vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff, zať Donalda Trumpa Jared Jushner, poradca Bieleho domu Josh Gruenbaum, ako aj tajomník ministerstva obrany pre pozemné sily Daniel Driscoll a veliteľ amerických síl v Európe generál Alexus Grynkewich.
Za Rusko sa podľa Umerova zúčastnili vysokopostavení vojenskí predstavitelia.
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že hoci sa zoznam nevyriešených otázok týkajúcich sa ukončenia vojny na Ukrajine za posledný rok výrazne zmenšil, tie najproblematickejšie v ňom podľa neho naďalej zostávajú.
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že hoci sa zoznam nevyriešených otázok týkajúcich sa ukončenia vojny na Ukrajine za posledný rok výrazne zmenšil, tie najproblematickejšie v ňom podľa neho naďalej zostávajú.