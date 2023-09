Umerov prisľúbil oslobodenie každého centimetra ukrajinského územia

Kyjev 6. septembra (TASR) — Nový ukrajinský minister obrany Rustem Umerov v stredu prisľúbil, že Ukrajina získa späť všetko územie, ktoré má v súčasnosti pod vojenskou kontrolou Rusko. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Spravím všetko možné aj nemožné pre víťazstvo Ukrajiny - keď oslobodíme každý centimeter našej krajiny a každého nášho občana," uviedol Umerov v príspevku zverejnenom na Facebooku.



"Ukrajinským mestám, ktoré sú bohužiaľ dočasne okupované, vrátime normálny a dôstojný život. Vieme, že ľudia tam na nás čakajú," napísal nový minister.



S vymenovaním Umerova do funkcie ministra obrany v stredu vyslovil súhlas ukrajinský parlament. Do funkcie ho nominoval prezident Volodymyr Zelenskyj po odstúpení doterajšieho šéfa rezortu Olexija Reznikova.



Vymenovanie 41-ročného Umerova za ministra obrany je podľa AFP významnou zmenou, ku ktorej prišlo poldruha roka po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Predchádzala jej séria korupčných škandálov spojených s rezortom obrany.



Zelenskyj nominoval Umerova do funkcie s tým, že ministerstvo obrany potrebuje „nové prístupy“ a iné formy interakcie s armádou a spoločnosťou ako celkom.



Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ po vymenovaní vyzval Umerova, aby urýchlene podnikol zmeny na ministerstve. "Očakávame, že nový minister sa rýchlo pustí do práce a bude pokračovať v začatých reformách obranného sektora," uviedol premiér.



Umerov (41) je politik a podnikateľ krymskotatárskeho pôvodu. Od septembra 2022 viedol Fond štátneho majetku (SPFU), predtým bol poslancom za stranu Hlas. Bol členom ukrajinskej delegácie na rokovaniach o tzv. čiernomorskej obilnej dohode s Ruskom, zúčastnil sa i na rokovaniach o výmene väzňov. Podľa médií je známy dobrými kontaktmi s Tureckom a arabskými krajinami.