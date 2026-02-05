< sekcia Zahraničie
Umerov: Rokovania boli konštruktívne, budú pokračovať
Hlavný ukrajinský vyjednávač pripomenul, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na výmene po 157 vojnových zajacov. K tejto výmene došlo vo štvrtok.
Autor TASR
Kyjev 5. februára (TASR) - Trojstranné rokovania delegácií Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov budú v nasledujúcich týždňoch pokračovať. Oznámil to vo štvrtok po najnovšom kole rokovaní v Abú Zabí hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov. Na sociálnej sieti X napísal, že rokovania, ktoré prebehli v stredu a vo štvrtok, boli konštruktívne a zamerané na to, ako vytvoriť podmienky pre trvalý mier. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Umerova na X.
„Delegácie sa dohodli, že podajú správu svojim hlavným mestám a v nasledujúcich týždňoch budú pokračovať v trojstranných rokovaniach. Vyjadrili sme vďaku Spojeným arabským emirátom za usporiadanie týchto rokovaní,“ napísal Umerov.
Ukrajina je podľa slov Umerova vďačná americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho „vedúcu úlohu pri presadzovaní ukončenia vojny“.
Hlavný ukrajinský vyjednávač pripomenul, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na výmene po 157 vojnových zajacov. K tejto výmene došlo vo štvrtok. Umerov poznamenal, že išlo o prvú takúto výmenu za uplynulých päť mesiacov.
„Počas dvoch dní mali delegácie rozsiahle diskusie o zostávajúcich otvorených otázkach vrátane metód, ako implementovať prímerie a monitorovať zastavenie vojenských aktivít,“ uviedol Umerov.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj po najnovšom kole rokovaní priznal, že trojstranné rokovania nie sú jednoduché. Budú však v blízkej dobe pokračovať. Ukrajina podľa neho chce rýchlejšie výsledky smerom k ukončeniu už takmer štyri roky trvajúcej vojny.
Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev vo štvrtok vyhlásil, že rokovania s Ukrajinou v SAE priniesli posun. K sporným bodom aj naďalej patria územné nároky Ruska, pričom žiadna strana zatiaľ neprejavila ochotu dosiahnuť kompromis.
