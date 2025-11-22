< sekcia Zahraničie
Umerov: Ukrajina a USA budú rokovať o spôsoboch ukončenia vojny
Kancelária ukrajinského prezidenta vo štvrtok oznámila, že od Spojených štátov obdržala návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom.
Autor TASR
Kyjev 22. novembra (TASR) - Ukrajina a Spojené štáty budú v nasledujúcich dňoch vo Švajčiarsku rokovať o spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine. Oznámil to v sobotu tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov po tom, čo USA odovzdali Ukrajine mierový plán, ktorý podľa agentúry AFP akceptuje niektoré požiadavky Ruska, píše TASR.
„V nasledujúcich dňoch vo Švajčiarsku začneme konzultácie medzi vysokými predstaviteľmi Ukrajiny a Spojených štátov o možných parametroch budúcej mierovej dohody,“ napísal Umerov na platforme Telegram. Dodal, že Ukrajina k tomuto procesu pristupuje s jasným pochopením svojich záujmov. Ide podľa neho o ďalšiu fázu dialógu, ktorý v uplynulých dňoch prebieha, a je predovšetkým zameraný na zosúladenie vízie ďalších krokov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj len krátko pred spomínaným oznamom schválil zloženie ukrajinskej delegácie na rokovania, ktoré bude viesť šéf jeho prezidentskej kancelárie Andrij Jermak. Agentúra Reuters informuje, že Zelenskyj schválil aj inštrukcie pre rokovania. „Ukrajina nikdy nebude prekážkou mieru a zástupcovia ukrajinského štátu budú brániť legitímne záujmy ukrajinského ľudu a základy európskej bezpečnosti,“ uviedla jeho kancelária vo vyhlásení.
Kancelária ukrajinského prezidenta vo štvrtok oznámila, že od Spojených štátov obdržala návrh plánu na ukončenie vojny s Ruskom. Verziu 28-bodového mierového plánu zverejnili viaceré svetové médiá. Okrem iného predpokladá, že Ukrajina odstúpi časť svojho územia Rusku a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.
Šéf Bieleho domu očakáva odpoveď na návrh od ukrajinského prezidenta Zelenského do Dňa vďakyvzdania (27. novembra). Zelenskyj v piatkovom videopríhovore k občanom povedal, že nasledujúci týždeň bude pre Kyjev veľmi náročný, pretože Ukrajina pri americkom mierovom pláne stojí pred rozhodnutím, či stratí svoju dôstojnosť, alebo bude riskovať stratu svojho kľúčového partnera - Spojených štátov.
