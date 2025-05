Umerov: Ukrajina je pripravená rokovať s Ruskom

Kyjev 28. mája (TASR) - Ukrajina je pripravená na ďalšie kolo rokovaní s Ruskom, ale požaduje, aby Moskva vopred poskytla memorandum so svojimi podmienkami ukončenia vojny, uviedol v stredu večer ukrajinský minister obrany Rustev Umerov, ktorý viedol delegáciu Kyjeva na nedávnych priamych rozhovoroch znepriatelených krajín v tureckom Istanbule. Umerov tak reagoval na návrh Ruska, aby sa ich delegácie najbližšie stretli 2. júna na rovnakom mieste ako naposledy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov predtým navrhol, aby sa predstavitelia Ruska a Ukrajiny opäť stretli na budúci pondelok. Ruská delegácia je podľa Lavrova pripravená ukrajinskej strane v Istanbule predstaviť memorandum, ktoré načrtáva podmienky Moskvy na ukončenie vojny na Ukrajine. Rusko v memorande objasnilo svoj postoj „ku všetkým aspektom spoľahlivého prekonania základných príčin“ konfliktu, uviedol šéf ruskej diplomacie vo vyhlásení.



„Nebránime sa ďalším stretnutiam s Rusmi a čakáme na ich memorandum,“ uviedol Umerov na sieti X. „Ruská strana má ešte najmenej štyri dni, kým vyrazí, aby nám poskytla svoj dokument na posúdenie,“ dodal ukrajinský minister s tým, že Kyjev svoje podmienky už poslal, no Moskva podľa neho naďalej „otáľa“.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí krátko nato informovalo, že Lavrov telefonoval so svojím americkým náprotivkom Marcom Rubiom a informoval ho o prípravách „konkrétnych návrhov na ďalšie kolo priamych rusko-ukrajinských rozhovorov v Istanbule“. Rubio v telefonáte zase podľa ruskej agentúry TASS zdôraznil cieľ administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa urýchlene ukončiť konflikt a povedal, že Washington je pripravený pomôcť preklenúť rozdiely medzi pozíciami oboch strán.



Prvé priame rusko-ukrajinské rokovania po viac ako troch rokoch sa v Istanbule konali 16. mája. Ukrajinskú delegáciu viedol ukrajinský minister obrany Rustem Umerov, ruskú Vladimir Medinskij, ktorý je spolupracovníkom šéfa Kremľa Vladimira Putina.



Ich jediným konkrétnym výsledkom bola dohoda Ruska a Ukrajiny, že si navzájom vymenia po 1000 vojnových zajatcov, čo sa skutočne stalo počas uplynulého víkendu. Moskva okrem toho uviedla, že vypracuje memorandum, ktoré bude definovať jej podmienky mierovej dohody, jej načasovanie a podrobnosti o možnom prímerí.



Medinskij v stredu na Telegrame uviedol, že ruská strana je pripravená „začať zásadnú, vecnú diskusiu o každom z bodov balíka dohôd o možnom prímerí“.



Agentúra Reuters predtým s odvolaním sa na svoje zdroje napísala, že Putin podmieňuje ukončenie vojny na Ukrajine písomným záväzkom západných lídrov, že NATO sa nebude viac rozširovať smerom na východ, ako aj zrušením časti protiruských sankcií. To by znamenalo vylúčenie budúceho členstva Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska v NATO.