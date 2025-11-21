< sekcia Zahraničie
Umerov: Ukrajina na technickej úrovni skúma americký mierový plán
Umerov konštatoval, že nezmeniteľné princípy Ukrajiny sú suverenita, bezpečnosť ľudí a spravodlivý mier.
Autor TASR
Kyjev 21. novembra (TASR) - Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustem Umerov v piatok vyzval partnerov Ukrajiny, aby rešpektovali jej pozíciu, zatiaľ čo na technickej úrovni študuje americký mierový plán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Umerov konštatoval, že nezmeniteľné princípy Ukrajiny sú suverenita, bezpečnosť ľudí a spravodlivý mier. „Pozorne študujeme všetky návrhy našich partnerov a očakávame rovnako náležitý postoj k pozícii Ukrajiny,“ napísal Umerov na platforme Telegram.
Americký mierový plán podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov. Okrem toho zaväzuje Spojené štáty a ich európskych spojencov k tomu, aby poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky porovnateľné s garanciami aliancie NATO a reagovali na akékoľvek budúce útoky.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová vo štvrtok uviedla, že tento plán sa prerokúva s Ruskom i Ukrajinou a mal by byť prijateľný pre obe strany.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok v Kyjeve stretol s americkou delegáciou a po rokovaniach oznámil, že Ukrajina je pripravená na „čestnú“ spoluprácu s Washingtonom na spomínanom pláne.
Zdroj oboznámený so záležitosťou pre Reuters uviedol, že americkí predstavitelia plánujú s návrhom v piatok v Kyjeve oboznámiť veľvyslancov Európskej únie.
Agentúrou AFP zverejnený 28-bodový plán okrem iného zahŕňa aj dialóg medzi Ruskom a NATO sprostredkovaný USA zameraný na vyriešenie všetkých bezpečnostných otázok a vytvorenie podmienok na deeskaláciu. Na ochranu Ukrajiny by boli v Poľsku rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na ukrajinskom území by nesmeli byť dislokované žiadne jednotky NATO. Kyjev by tiež mal súhlasiť, že do Aliancie nikdy nevstúpi. Na obnovu a investície na Ukrajine v rámci úsilia vedeného USA by sa použili zmrazené ruské aktíva v hodnote 100 miliárd dolárov, pričom Spojené štáty by získali 50 percent ziskov z prípadných projektov.
