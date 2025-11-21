< sekcia Zahraničie
Umerov: Ukrajina neakceptuje dohodu,ktorá prekračuje jej červené čiary
Umerov predtým v piatok podľa agentúry Reuters vyzval partnerov Ukrajiny, aby rešpektovali jej pozíciu, zatiaľ čo na technickej úrovni študuje americký mierový plán.
Autor TASR
Kyjev 21. novembra (TASR) - Kyjev nebude akceptovať žiadnu dohodu, ktorá by „prekračovala jej červené čiary“, uviedol v piatok tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umarov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá pripomína, že Ukrajina a jej európski spojenci aktuálne reagujú na návrh USA na ukončenie vojny s Ruskom, avšak za podmienok výhodných pre Moskvu.
„Nemôžu sa robiť žiadne rozhodnutia mimo rámca našej suverenity, bezpečnosti našich ľudí alebo našich červených čiar – teraz, ani nikdy,“ uviedol na sociálnych sieťach Umerov.
Umerov predtým v piatok podľa agentúry Reuters vyzval partnerov Ukrajiny, aby rešpektovali jej pozíciu, zatiaľ čo na technickej úrovni študuje americký mierový plán. Konštatoval, že nezmeniteľné princípy Ukrajiny sú suverenita, bezpečnosť ľudí a spravodlivý mier. „Pozorne študujeme všetky návrhy našich partnerov a očakávame rovnako náležitý postoj k pozícii Ukrajiny,“ napísal Umerov na platforme Telegram.
Agentúrou AFP zverejnený 28-bodový plán okrem iného zahŕňa aj dialóg medzi Ruskom a NATO sprostredkovaný USA zameraný na vyriešenie všetkých bezpečnostných otázok a vytvorenie podmienok na deeskaláciu. Na ochranu Ukrajiny by boli v Poľsku rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na ukrajinskom území by nesmeli byť dislokované žiadne jednotky NATO. Kyjev by tiež mal súhlasiť, že do Aliancie nikdy nevstúpi. Na obnovu a investície na Ukrajine v rámci úsilia vedeného USA by sa použili zmrazené ruské aktíva v hodnote 100 miliárd dolárov, pričom Spojené štáty by získali 50 percent ziskov z prípadných projektov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok avizoval, že v súvislosti s návrhom absolvuje telefonické rozhovory s lídrami Francúzska, Británie i Nemecka, a na budúci týždeň bude rokovať aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
