Umerov: Vďaka iniciatíve ČR si mohli Ukrajinci zachovať nezávislosť

Praha 15. marca (TASR) - Vďaka českej muničnej iniciatíve sa Ukrajinci dokázali ubrániť Rusom a zachovať si nezávislosť, uviedol v sobotu ukrajinský minister obrany Rustem Umerov po rokovaní s českou rezortnou kolegyňou Janou Černochovou v Prahe. TASR informuje podľa portálu iDnes.cz.



Černochová po rokovaní s Umerovom uviedla, že spolu hovorili o českej muničnej iniciatíve a výcviku ukrajinských vojakov. "Vycvičili sme viac než 8000 vojakov, a to nie je málo," podotkla. Ako dodala, rokovania o prímerí vníma Česko pozitívne. "Nemôže to však byť za cenu toho, že by musela Ukrajina ustupovať od svojich požiadaviek," upozornila.



Umerov zároveň poďakoval za českú pomoc. "Muničná iniciatíva zlepšila naše schopnosti, aby sme si zachovali našu nezávislosť," dodal podľa iDnes.cz.



Umerova na ministerstve obrany v Prahe prijali s vojenskými poctami, pričom zaznela česká i ukrajinská hymna. Na privítaní sa zúčastnil aj poradca českej vlády pre národnú bezpečnosť Tomáš Pojar.



Umerov začiatkom februára na Ukrajine rokoval s delegáciou Agentúry českého ministerstva obrany pre medzivládnu obrannú spoluprácu, ako aj s predstaviteľmi českých zbrojoviek.



Česko patrí medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny, pripomína portál. Od začiatku vojny poskytlo Kyjevu vojenský materiál v hodnote 7,3 miliardy českých korún. Česká armáda sa tiež podieľa na výcviku ukrajinských vojakov na území ČR i Poľska.