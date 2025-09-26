< sekcia Zahraničie
Zomrel manžel Simonianovej, označovanej za propagandistku Kremľa
Autor TASR
Moskva 26. septembra (TASR) - Vo veku 59 rokov zomrel ruský režisér, producent a moderátor Tigran Keosajan, ktorého manželkou je šéfka štátom kontrolovanej mediálnej siete Russia Today (RT) Margarita Simonianová. O smrti svojho manžela Simonianová informovala na platforme Telegram, píše TASR.
Keosajan bol koncom roka 2024 v Moskve hospitalizovaný v kritickom stave a odvtedy bol v kóme, dodala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Jeho manželka začiatkom septembra v politickej talkšou známeho propagandistu Vladimira Soloviova informovala, že jej diagnostikovali smrteľnú chorobu - objavili sa dohady, že ide o rakovinu prsníka. Nezávislé ruské médiá v súvislosti s tým špekulujú, že by mohla odísť z pozície šéfky RT.
Keosajan počas svojej kariéry režíroval viac ako desať filmov, prevažne komédií. Jedným z jeho posledných bol film Krymský most, ktorý vznikol podľa scenára jeho manželky.
Od roku 2016 moderoval na provládnom televíznom kanáli NTV reláciu, v ktorej komentoval politické udalosti z pohľadu Kremľa a zároveň často urážal zahraničných politikov a odporcov ruskej vlády. V roku 2022 podporil vojnu, ktorú Rusko začalo proti Ukrajine. Európska únia a niekoľko ďalších krajín ho následne zaradili na svoje sankčné zoznamy.
V roku 2025, keď už bol v kóme, mu bol udelený titul Zaslúžilý umelec Ruska.
Margaritu Simonianovú označilo za „ústrednú osobnosť vládnej propagandy“ Ruska rozhodnutie Rady Európskej únie o uvalení sankcií voči viacerým fyzickým a právnickým osobám za podkopávanie územnej celistvosti a nezávislosti Ukrajiny. Toto rozhodnutie bolo prijaté už krátko pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Rada EÚ následne v reakcii na ruskú inváziu zakázala vysielanie RT na území Únie, keďže podľa nej šíri dezinformácie v prospech Kremľa.
