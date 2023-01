Umrel Pavel Pecháček. Stál na čele českej sekcie Rádia Slobodná Európa

Praha/Washington 18. januára (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel v USA novinár Pavel Pecháček, ktorý viedol českú sekciu Rádia Slobodná Európa.



Podľa spravodajského portálu Novinky.cz o tom informoval jeho priateľ a novinár Přemysl Hrubý s odvolaním sa na novinárovu rodinu. Pecháček zomrel po dlhej chorobe v nemocnici v štáte Južná Karolína.



Novinár a manažér Pavel Pecháček bol viac ako 12 rokov riaditeľom a neskôr prezidentom československej a českej redakcie Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL) v Mníchove a Prahe.



Predtým päť rokov viedol Československý hlas Ameriky vo Washingtone.



Pod jeho vedením získala Slobodná Európa množstvo ocenení od českých i zahraničných organizácií.



Pecháček najprv pracoval ako pomocný robotník v Prahe, potom vyštudoval Divadelnú akadémiu múzických umení (DAMU).



V roku 1968 emigroval do západného Nemecka a začal pracovať pre rozhlasovú stanicu Slobodná Európa v Mníchove. V roku 1974 ho prepustili, potom sa s rodinou presťahoval do USA, kde pracoval pre Hlas Ameriky. V roku 1989 sa vrátil do Slobodnej Európy, kde viedol české vysielanie.



Pecháček bol jedným z iniciátorov Ceny Ferdinanda Peroutku, ktorej cieľom je zvýšiť prestíž práce novinárov a publicistov. V marci 2004 bol zvolený za predsedu Združenia novinárov Ceny Ferdinanda Peroutku.



Pecháčkov otec Jaroslav, ktorý z Československa emigroval v roku 1948, bol v druhej polovici 60. a prvej polovici 70. rokov riaditeľom československej sekcie Slobodnej Európy. Bol i blízkym spolupracovníkom Ferdinanda Peroutku.