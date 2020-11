Úmrtí na mozgovú mŕtvicu v Nemecku počas jarného lockdownu pribudlo

Berlín 25. novembra (TASR) - V Nemecku zomrelo na mozgovú mŕtvicu počas jarného koronavírusového lockdownu viac ľudí než obvykle a pripisuje sa to strachu ľudí ísť počas pandémie do nemocnice, ukázala v stredu štúdia zdravotnej poisťovne AOK.



Na jar 2020 zomrelo na krvácanie do mozgu celkovo 740 pacientov poisťovne AOK, čo je o 26 viac než na jar 2019, dodala inštitúcia.



Tento údaj nie je podľa nej len jednorazovou odchýlkou, pretože ide o nárast aj v porovnaní s rokom 2018.



Nemocnice zaznamenali počas jarného lockdownu (zastavenia krajiny) menej pacientov s mozgovou príhodou, ale miera úmrtí narástla z 12 na 15 percent - pravdepodobne preto, že niektorí pacienti dostali liečbu príliš neskoro, uviedla poisťovňa.



"Obavy z nákazy koronavírusom zrejme bránili predovšetkým pacientom s miernymi príznakmi mŕtvice ísť do nemocnice," povedal Jürgen Klauber z AOK.



Týchto pacientov treba povzbudiť a zbaviť strachu, pretože "pri liečbe infarktu a mŕtvice záleží naozaj na každej minúte", dodal Klauber.



Týmto trendom boli najhoršie postihnuté staršie ženy: na mŕtvicu zomrelo od 16. marca do 5. apríla 368 pacientok AOK vo veku nad 80 rokov - v porovnaní s 327 pacientkami na jar 2019.



Počet prípadov nákazy koronavírusom v Nemecku je stále vysoký, v stredu pribudlo 18.633 nových infikovaných a zomrelo rekordných 410 ľudí.