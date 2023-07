Štúdia: Úmrtí súvisiacich s alkoholom je v USA stále viac

Washington 31. júla (TASR) - Muži v Spojených štátoch majú takmer trikrát vyššiu pravdepodobnosť v porovnaní so ženami, že zomrú v dôsledku nadmerného pitia alkoholu. Nová správa však ukazuje, že tento rozdiel sa postupne zmenšuje a ženy najmä v posledných rokoch mužov v popíjaní alkoholu dobiehajú. TASR informuje podľa webu televízie CNN.



V prípade mužov počet úmrtí súvisiacich s alkoholom stúpa od roku 2009, pričom od roku 2018 je tento nárast prudký. Rastúci trend u žien je ešte rýchlejší. Od roku 2018 do roku 2020 sa úmrtnosť mužov v dôsledku alkoholu každoročne zvýšila v priemere o 12,5 percenta. V prípade žien to bolo takmer 15 percent.



Štúdia zverejnená vo vedeckom časopise JAMA Network Open vychádza z údajov databázy amerických centier pre kontrolu a prevenciu chorôb o základných príčinách úmrtí. V prípade alkoholu ide o otravy, ochorenia pečene či gastritídu. Nezahŕňali neúmyselné zranenia, vraždy alebo iné úmrtia, ktoré však mohli tiež súvisieť s pitím alkoholu.



Podľa štúdie úmrtia súvisiace s alkoholom pribúdajú vo všetkých vekových skupinách. Rozdiel medzi mužmi a ženami sa najviac stiera medzi seniormi nad 65 rokov. To nemusí znamenať, že staršie ženy pijú viac, tvrdia vedci. Namiesto toho by to mohlo poukazovať na "väčšie bremeno hromadenia škôd spôsobených chronickým užívaním alkoholu" u žien.



Vyššiu náchylnosť žien na negatívne pôsobenie alkoholu spôsobujú najmä biologické rozdiely. Ženský organizmus má nižšie hladiny enzýmov metabolizujúcich alkohol, čo môže viesť k dlhodobej expozícii a väčšiemu poškodzovaniu telesných orgánov.



Kľúčovým faktorom zneužívania alkoholu je tiež stres. Zmenšujúce sa rozdiely medzi pohlaviami by tak u žien mohli odrážať nárast stresu a porúch súvisiacich s ním.



"Existuje interakcia s duševným zdravím, ktorá sa počas pandémie viac prejavila," povedal minulý rok pre CNN George F. Koob, riaditeľ Národného inštitútu pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus.



"U žien je dvakrát vyššia pravdepodobnosť ako u mužov, že pociťujú úzkosť a depresiu a stres pandémie ich (časom) pravdepodobne zasiahne mimoriadne tvrdo," upozorňujú odborníci.