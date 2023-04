Úmrtia v USA na predávkovanie drogami medzi seniormi stúpli

Washington 9. apríla (TASR) - Medzi ľuďmi nad 65 rokov v USA za posledné dve desaťročia až štvornásobne stúpli úmrtia v dôsledku predávkovania drogami. Vyplýva to zo štúdie vedeckého tímu Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA) v USA. TASR informuje podľa britského denníka Independent.



Analýza publikovaná v časopise JAMA Psychiatry ukazuje, že počet smrteľných predávkovaní sa zvýšil z 1 060 v roku 2002 na 6 702 v roku 2021, pričom tento údaj zhoršujú dáta od černošského obyvateľstva.



Takmer tri štvrtiny neúmyselných úmrtí zapríčinili nezákonné drogy, ako fentanyl, heroín, kokaín a metamfetamíny. Vzrástli aj úmrtia na otravu alkoholom z 10 (menej ako 0,03 na 100.000 obyvateľov) na 281 (0,5 zo 100.000 obyvateľov).



Asi 83 percent predávkovaní v roku 2021 bolo úmyselných, 13 percent neúmyselných a 4 percentá neboli presne určené. Dve tretiny úmyselných predávkovaní spôsobili opioidy, antidepresíva, benzodiazepíny, antiepileptiká a sedatíva.



Vedci pracovali s databázou online údajov pre epidemiologický výskum (WONDER) amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb za roky 2002 až 2021. Porovnávali demografické údaje, konkrétne drogy a to, či boli úmrtia úmyselné.



"Dramatický nárast úmrtnosti na predávkovanie … podčiarkuje, aké dôležité je pre lekárov a politikov považovať predávkovanie za problém počas celého života," uviedla spoluautorka štúdie Chelsea Shover z UCLA.



"Súčasné návrhy na zlepšenie pokrytia duševného zdravia a porúch užívania látok v rámci Medicare … nadobúdajú vo svetle výsledkov tejto štúdie väčšiu naliehavosť," dodali vedci.



Medicare je vládny program zdravotného poistenia v Spojených štátoch. Vznikol v roku 1965 a v súčasnosti sa vzťahuje na asi 60 miliónov ľudí, z nich asi 52 miliónov nad 65 rokov. Pokrýva približne polovicu nákladov na zdravotnú starostlivosť.