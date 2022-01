Úmrtie tehotnej ženy v Poľsku vyšetruje prokuratúra

Varšava 27. januára (TASR) - Vyšetrovanie úmrtia 37-ročnej tehotnej Poľky prevzala tamojšia štátna prokuratúra, ktorá preskúma podozrenie zo zanedbania lekárskej starostlivosti.



Príslušný odbor prokuratúry v Katoviciach preverí tri kliniky, na ktorých bola žena, pochádzajúca z mesta Čenstochová na juhu Poľska, v poslednej dobe hospitalizovaná, píše agentúra DPA.



Príbuzní zosnulej matky troch detí, ktorá bola v prvom trimestri a čakala dvojičky, vzniesli voči ošetrujúcim lekárom vážne obvinenia. Tvrdia, že dôsledku prísnej protiinterupčnej legislatívy sa lekári neodvážili vykonať interrupčný zákrok, ktorý mohol žene zachrániť život.



Ako napísala sestra zosnulej na sociálnych médiách, ženu previezli do nemocnice koncom decembra s bolesťami brucha a zvracaním. Lekári 23. decembra podľa jej slov konštatovali odumretie jedného plodu, ktorý však z maternice neodstránili. O sedem dní neskôr odumrel i druhý plod.



Krátko po zákroku, počas ktorého jej z tela vyňali oba mŕtve plody, žena dostala otravu krvi a jej stav sa rýchlo zhoršoval. Zomrela v utorok 25. januára.



"Po úmrtí prvého dieťaťa 23. decembra sa rozhodlo počkať, aby bola (zachovaná) šanca na záchranu druhého dieťaťa," uviedla nemocnica vo vyhlásení. Napriek úsiliu lekárov sa to však nepodarilo, dodala nemocnica s tým, že po úmrtí druhého plodu sa rozhodli tehotenstvo ukončiť.



Tento prípad pripomenul mnohým Poliakom osud 30-ročnej ženy z mesta Pszczyna, ktorá zomrela vlani v novembri v dôsledku septického šoku. Po tom, čo jej bol odopretý interrupčný zákrok a lekári po odtečení plodovej vody rozhodli počkať, kým plod zomrie. Podľa rodiny zosnulej išlo o prvú obeť nového poľského protiinterrupčného zákona.



V Poľsku vstúpil pred rokom - na základe kontroverzne vnímaného rozhodnutia ústavného súdu - do platnosti sprísnený zákon o interrupciách. Takéto zákroky sú už v krajine prípustné len v prípade znásilnenia, incestu alebo ohrozenia života či zdravia matky.



Poľský ústavný súd v októbri 2020 označil za protiústavné interrupcie vykonávané z dôvodu nezvratných vývojových chýb plodu, ktoré zahŕňajú rozsiahle spektrum poškodení od Downovho syndrómu po smrteľné choroby.