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ÚMRTIE: Zomrel Tim Curry, hviezda The Rocky Horror Picture Show
Fanúšikovia ho poznajú aj ako klauna Pennywisea z adaptácie hororu To z roku 1990 od Stephena Kinga alebo pána Hectora z komédie Sám doma 2: Stratený v New Yorku.
Autor TASR
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Los Angeles 26. augusta (TASR) - Britský herec Tim Curry, známy napríklad z filmovej adaptácie muzikálu Rocky Horror Picture Show alebo hororu To, zomrel v utorok vo veku 80 rokov vo svojom dome v Los Angeles. Informuje o tom TASR na základe stredajších správ agentúr AP a Reuters a portálu TMZ.
Príčina hercovej smrti nebola bezprostredne známa, od mozgovej príhody v roku 2012 bol na invalidnom vozíku. Kariéru v Hollywoode začal v 60. rokoch 20. storočia.
Herec bol známy svojim humorom i prácou s hlasom. Trikrát bol nominovaný na cenu Tony a raz na cenu Emmy. Preslávil sa najmä v bláznivej filmovej paródii The Rocky Horror Picture Show, ktorá bola spočiatku kritikmi odmietaná.
Fanúšikovia ho poznajú aj ako klauna Pennywisea z adaptácie hororu To z roku 1990 od Stephena Kinga alebo pána Hectora z komédie Sám doma 2: Stratený v New Yorku.
Príčina hercovej smrti nebola bezprostredne známa, od mozgovej príhody v roku 2012 bol na invalidnom vozíku. Kariéru v Hollywoode začal v 60. rokoch 20. storočia.
Herec bol známy svojim humorom i prácou s hlasom. Trikrát bol nominovaný na cenu Tony a raz na cenu Emmy. Preslávil sa najmä v bláznivej filmovej paródii The Rocky Horror Picture Show, ktorá bola spočiatku kritikmi odmietaná.
Fanúšikovia ho poznajú aj ako klauna Pennywisea z adaptácie hororu To z roku 1990 od Stephena Kinga alebo pána Hectora z komédie Sám doma 2: Stratený v New Yorku.