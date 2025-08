Úmrtný list odhaľuje nové informácie o smrti Ozzyho Osbourna

Londýn 5. augusta (TASR) — Bývalý frontman heavy metalovej skupiny Black Sabbath Ozzy Osbourne zomrel 22. júla vo veku 76 rokov na zástavu srdca v dôsledku akútneho infarktu myokardu a okrem Parkinsonovej choroby, ktorou roky trpel, mal aj ischemickú chorobu srdca. Uvádza sa to v jeho úmrtnom liste, ktorý jeho dcéra Aimée zaslala matričnému úradu v Londýne a v utorok ho získal denník The New York Times. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



AP sa so žiadosťou o potvrdenie týchto informácií obrátila na matriku v londýnskej štvrti Hillingdon, ktorá spadá pod obvod, kde bol spevák oficiálne vyhlásený za mŕtveho, tá však bezprostredne nereagovala. Agentúre sa neúspešne pokúsila kontaktovať aj Osbournovu rodinu.



Osbourne, prezývaný aj Princ temnoty, v roku 2020 oznámil, že trpí Parkinsonovou chorobou. Zomrel len 17 dní po vypredanom rozlúčkovom koncerte, ktorý sa uskutočnil na futbalovom štadióne Villa Park v Birminghame, neďaleko od miesta, kde kapela Black Sabbath v roku 1968 vznikla.



Už krátko pred Osbournovou smrťou bolo známe, že jeho zdravotný stav sa zhoršil. Len dva dni predtým jeho dcéra Kelly zverejnila na TikToku video, zachytávajúce zoslabnutého hudobníka, ako raňajkuje a pozdravuje svojich fanúšikov.



Minulú stredu sa v Birminghame konal verejný pohrebný sprievod. O deň neskôr Osbourna pochovali v areáli súkromného sídla jeho rodiny Welders House v grófstve Buckinghamshire.