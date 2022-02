Únia miest Slovenska: Mestá budú maximálne nápomocné Ukrajine

Bratislava 24. februára (TASR) – Slovenské mestá sú pripravené byť maximálne nápomocné a podať pomocnú ruku a podporu Ukrajine. Zhodli sa na tom zástupcovia samospráv združených v Únii miest Slovenska (ÚMS) na štvrtkovom online rokovaní. V rámci tímu pod vedením Ministerstva vnútra SR spolupracuje so zástupcami štátu i samosprávy pri tvorbe koncepčných riešení potenciálnej utečeneckej krízy. Únia tiež vyzýva na vzájomnú pomoc a súdržnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa UMS Daniela Piršelová.



Mestá podľa prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka nepodceňujú to, čo sa deje, pretože vedia, že, tak ako počas pandémie nového koronavírusu, budú opäť súčasťou riešenia ďalšej krízy. "Mapujeme naše priestorové a personálne kapacity, v prípade potreby sme pripravení zabezpečiť autobusy a bezpečnú prepravu utečencov z miest na východe, ktoré pomôžu previezť jednotlivcov aj celé rodiny do bezpečia a pripraveného ubytovania na západe našej krajiny," skonštatoval Rybníček.



Aktuálnu situáciu na Ukrajine po ruskej vojenskej invázii únia pozorne sleduje, obyvateľom susedného východného štátu vyjadruje podporu a spolupatričnosť. Odkazuje im, že aj v týchto náročných chvíľach stojí na ich strane. Pripomína, že veľa členských miest ÚMS má partnerské mestá na Ukrajine a osobné kontakty s vedením týchto miest. Únia sa zároveň pripája k tým, ktorí odsudzujú súčasný vojenský konflikt, vyzývajú na jeho mierové riešenie.