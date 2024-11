OSN žiada chrániť práva ľudí nakazených HIV a AIDS

Paríž 26. novembra (TASR) - Počet osôb, ktoré sa v roku 2023 nakazili vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), bol vlani celosvetovo najnižší od nárastu tejto epidémie koncom 80. rokov minulého storočia. Podľa agentúry AFP to v utorok uviedla Organizácia Spojených národov, ktorá však súčasne varovala, že tento pokles je stále príliš pomalý.



Podľa novej správy Spoločného programu OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS) sa v roku 2023 vírusom HIV nakazilo na celom svete približne 1,3 milióna ľudí. Ide o trikrát vyšší počet nakazených, ako by bol prijateľný v záujme dosiahnutia cieľa, ktorým je do roku 2030 eliminovať syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) ako hrozbu pre verejné zdravie.



V správe vydanej UNAIDS pred nedeľným Svetovým dňom boja proti AIDS sa uvádza, že minulý rok zomrelo na choroby súvisiace s AIDS približne 630.000 ľudí, čo je najnižšia úroveň od maxima - 2,1 milióna v roku 2004. Veľká zásluha za tento pokles sa pripisuje antiretrovírusovej liečbe, ktorá môže znížiť množstvo vírusu v krvi pacientov.



Správa obsahuje súčasne aj varovanie, že z celkového počtu takmer 40 miliónov ľudí žijúcich s HIV asi 9,3 milióna nedostáva liečbu.



V dokumente sa konštatuje, že nárast ľudí infikovaných HIV aj napriek celosvetovému pokroku zaznamenalo vlani 28 krajín. Preventívna liečba, nazývaná predexpozičná profylaxia (PrEP), sa v týchto krajinách dostala len k 15 percentám nakazených.



V tejto súvislosti UNAIDS poukázal aj na zákon proti homosexuálom prijatý v Ugande, ktorý sa považuje za jeden z najrepresívnejších na svete. Po tom, ako tento zákon nadobudol platnosť, sa v Ugande prudko znížili možnosti prístupu k liečbe PrEP.



UNAIDS vo svojej správe zdôraznil, že podobné zákony a praktiky, ktoré "diskriminujú alebo stigmatizujú" ľudí nakazených HIV, bránia boju proti AIDS.



Výkonná riaditeľka UNAIDS Winnie Byanyimaová vo svojom príspevku v dokumente upozornila, že svet môže skoncovať s AIDS, ak budú rešpektované, chránené a naplnené ľudské práva ľudí žijúcich s HIV alebo postihnutých HIV a ak sa im zabezpečia dostupné a vysokokvalitné služby.