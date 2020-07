Afganská armáda omylom strieľala z mínometov na trhovisko

Kábul 1. júla (TASR) – Asistenčná misia OSN v Afganistane dnes v noci uviedla, že podľa jej zistení afganská armáda tento týždeň omylom strieľala z mínometov na trhovisko v provincii Helmand na juhu krajiny, kde zahynulo 23 civilistov vrátane detí. Informovala o tom agentúra AP.



Na trhovisku, kde sa každý týždeň stretávajú stovky dedinčanov z niekoľkých okresov a predávajú dobytok, vybuchla bomba v aute a vzápätí miesto zasiahla paľba z mínometov. Z útoku sa navzájom obvinili vládne jednotky a militantné hnutie Taliban.



Asistenčná misia OSN v Afganistane na Twitteri uviedla, že „niekoľko dôveryhodných zdrojov" tvrdí, že afganská armáda „vystrelila z mínometov v reakcii na útok Talibanu, avšak svoj zamýšľaný cieľ minula".



UMAMA zdôraznila, že obe strany „musia prestať bojovať v obývaných oblastiach", keďže podobné boje si už vyžiadali tisíce obetí z radov civilistov. Misia tiež vyzvala afganskú vládu, aby „vytvorila nezávislý tím, ktorý by pondelkovú udalosť prešetril", a ponúkla jej svoju pomoc.



Afganská vláda trvá na tom, že v čase útoku v oblasti, ktorá je pod kontrolou Talibanu, nedošlo k žiadnym bojom. Podľa ministerstva obrany by mínomety z tamojšieho armádneho stanovišťa na takú diaľku nedokázali zasiahnuť trhovisko.



Civilisti sú často obeťami krížových palieb i napriek tomu, že afganské sily tvrdia, že sa zameriavajú iba na povstalcov. Podľa správy OSN z mája tohto roku je Taliban za mesiac apríl zodpovedný za smrť alebo zranenie 208 civilistov, zatiaľ čo operácie afganskej vlády zranili alebo usmrtili 172 civilistov.



V najbližšej dobe sa očakáva, že začnú rozhovory medzi predstaviteľmi afganskej vlády a Talibanom, ktoré sa majú uskutočniť v katarskom hlavnom meste Dauha. Mierové rokovanie by mohlo ukončiť 19 rokov trvajúcu vojnu v krajine.