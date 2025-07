UNCTAD: Dohoda o exporte ruských potravín a hnojív nebude predĺžená

Ženeva 12. júla (TASR) - Konferencia OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) v piatok oznámila, že dohoda podpísaná s Ruskom v roku 2022 o podpore exportu ruských potravín a hnojív prestane tento mesiac platiť, informovala agentúra AFP. Zdroj AFP, ktorý si želal zostať v anonymite, vysvetlil, že pre nezhody medzi zmluvnými stranami nebude dohoda predĺžená a vyprší 22. júla – tri roky po svojom podpise.



Rusko je významným exportérom viacerých druhov potravín a najväčším výrobcom hnojív na svete, no v roku 2022 ruský vývoz výrazne klesol pre obavy dopravcov zo západných sankcií - aj keď v skutočnosti sa sankcie na dané komodity nevzťahovali. Táto situácia mala za následok deficit potravín a nárast ich cien, čo obzvlášť tvrdo zasiahlo chudobné rozvojové krajiny.



UNCTAD preto vytvorila mechanizmus, ktorý mal umožniť obnovenie ruského exportu bez porušenia sankčných režimov USA, Spojeného kráľovstva a EÚ. Moskva sa však následne opakovane sťažovala, že tento mechanizmus nefunguje.



Súbežne s touto dohodou bola 22. júla 2022 podpísaná aj dohoda o vývoze obilia z ukrajinských prístavov. Tá väčšinou plnila svoj účel, no v lete 2023 Rusko jej ďalšie predĺženie odmietlo.



Dovtedy sa Ukrajine s pomocou spojencov podarilo vytvoriť relatívne bezpečnú námornú trasu z vlastných prístavov, ktorá vedie prevažne cez teritoriálne vody Rumunska a Bulharska. K bezpečnosti plavby cez tieto koridory prispel aj presun lodí ruskej flotily do východnej časti Čierneho mora.