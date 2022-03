UNDP: 90 percent Ukrajincov by mohlo pre ruskú inváziu čeliť chudobe

Miestna obyvateľka sedí pred zničeným činžiakom po útoku ruskej armády v Kyjeve počas 19. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v pondelok 14. marca 2022. Foto: TASR / AP

Ženeva 16. marca (TASR) - Chudoba a extrémna ekonomická zraniteľnosť by hrozila až 90 percentám Ukrajincov v prípade, že sa vojna s Ruskom pretiahne ešte aj do ďalšieho roka, upozornil v stredu Rozvojový program OSN (UNDP). TASR prevzala správu z agentúry Reuters.povedal v rozhovore pre Reuters riadiaci pracovník UNDP Achim Steiner.Najhorším scenárom by podľa jeho slov bol kolaps celej ekonomiky.povedal.Dodal, že jeho organizácia spolupracuje s vládou v Kyjeve s cieľom odvrátiť ten najhorší scenár, ktorým by bol ekonomický kolaps. Rodinám chcú zaistiť prevody finančnej hotovosti na nákup potravín a základných služieb.upozornil Steiner. Pripomenul tiež dôležitosť Ukrajiny pre ekonomiku iných krajín – najmä skupiny afrických štátov, ktorá podľa jeho slov získava tretinu dodávok pšenice z Ukrajiny a Ruska.Hlavný ekonomický poradca ukrajinskej vlády Oleh Ustenko minulý štvrtok uviedol, že ruské sily dosiaľ v krajine zničili infraštruktúru v hodnote 100 miliárd dolárov a polovica ukrajinských podnikov musela úplne zatvoriť prevádzku.Ukrajinská ekonomika počas tohto roka podľa očakávaní zaznamená v dôsledku ruskej invázie až desaťpercentný pokles, ale ak bude konflikt pokračovať dlhšie, situácia sa môže dramaticky zhoršiť, uviedol v správe zverejnenej v pondelok Medzinárodný menový fond (MMF).