Vo svete naďalej pretrváva veľká zaujatosť voči ženám

New York 5. marca (TASR) – Napriek desaťročiam snáh o odstránenie rozdielov v rovnosti mužov a žien vo svete pretrváva zaujatosť voči ženám. Až 90 percent mužov a žien má totiž voči nim aspoň nejaký predsudok, konštatuje vo svojej najnovšej správe to Rozvojový program OSN (UNDP).



Ako informovala vo štvrtok agentúra DPA, UNDP vo svojej správe navrhuje nové prístupy na prekonanie týchto postojov.



Analýzou dát UNDP dospel k záveru, že polovica svetovej populácie má pocit, že muži sú lepšími politickými lídrami. Vyše 40 percent ľudí je presvedčených, že muži sú úspešnejší aj na vedúcich manažérskych postoch a že by pri nedostatku pracovných miest mali mať prednosť pri obsadzovaní voľnej pracovnej pozície. Takmer 30 percent opýtaných si myslí, že je normálne, ak muž svoju ženu bije.



Analýza UNDP zaznamenala, ako spoločenský diskurz bráni rodovej rovnosti v oblastiach ako politika, práca a vzdelávanie a obsahuje údaje zo 75 krajín, v ktorých žije viac ako 80 percent svetovej populácie.



Z analýzy podľa agentúry Belga vyplýva, že najväčšie predsudky proti rodovej rovnosti sú v Pakistane, Katare, Nigérii, Zimbabwe a Jordánsku a najmenšie v Andorre, Švédsku, Holandsku, Nórsku a na Novom Zélande.



Zo správy UNDP súčasne vyplýva, že v niektorých krajinách sa postoje mužov k rodovej rovnosti zhoršili — najviac vo Švédsku, Nemecku, Indii a Mexiku.



Analýza tiež zdôrazňuje "značné" rozdiely v rozdelení moci medzi mužov a ženy, a to v globálnom meradle. Ženami je totiž obsadená menej ako štvrtina (24 percent) parlamentných kresiel a spomedzi 193 vlád sveta ich ženy vedú len desať. To všetko sa deje v situácii, keď voliť chodí približne rovnaký počet mužov a žien, konštatuje UNDP.



Ženy aj naďalej dostávajú nižšiu mzdu a zastávajú menej riadiacich funkcií.



Nerovnosti medzi pohlaviami sú stále príliš zjavné v oblastiach, "ktoré zahŕňajú mocenské vzťahy a majú výrazný vplyv na rovnosť medzi mužmi a ženami", i keď pokrok, najmä v parite v oblasti primárneho vzdelávania, už bol zaznamenaný.



"Dnešný boj za rodovú rovnosť sa týka odstránenia predsudkov," zdôraznil vo vyhlásení Pedro Conceiçao, vedúci tímu, ktorý správu UNDP vypracoval.



Raquel Lagunasová, úradujúca riaditeľka UNDP pre rodové otázky, sa domnieva, že akcie ako #MeToo, #NiUnaMenos, #TimesUp, či #UnVioladorEnTuCamino, teda "protesty za práva žien, ktorých sme dnes svedkami na celom svete a ktoré sú vedené mladými feministkami, naznačujú potrebu nových alternatív pre iný svet".



Rozvojový program OSN, ktorý v minulom roku vytvoril 74 nových projektov na boj proti diskriminácii na základe rodovej príslušnosti, vyzýva vlády na nové prístupy. Navrhuje napríklad prijať opatrenia "na podporu spravodlivého rozdelenia zodpovednosti za starostlivosť o deti alebo na vstup žien a dievčat do oblastí, kde tradične dominujú muži, ako sú armáda a informačné technológie".