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UNEP: Chýbajú financie na zvládanie dôsledkov klimatických zmien
Správa uvádza, že finančné prostriedky pre krajiny globálneho Juhu, ktoré obzvlášť zasiahli klimatické zmeny, budú výrazne pod spomínanou hranicou.
Autor TASR
Nairobi 4. novembra (TASR) - Program OSN pre životné prostredie (UNEP) vyhlásil, že chýbajú prostriedky na zvládanie následkom klimatickej zmeny. Podľa UNEP by na základe správy o medzerách v oblasti adaptácie na zmenu klímy, zverejnenej v stredu, bolo ročne potrebných 305 miliárd dolárov až do roku 2035 na zmiernenie týchto dopadov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Správa uvádza, že finančné prostriedky pre krajiny globálneho Juhu, ktoré obzvlášť zasiahli klimatické zmeny, budú výrazne pod spomínanou hranicou. Súčasné financovanie by sa do roku 2035 mohlo aj strojnásobiť, a stále by to pokrylo len 20 až 29 percent potrebných prostriedkov.
Finančná podpora je zakotvená v Parížskej dohode, keďže priemyselné krajiny sú hlavnými pôvodcami klimatickej zmeny, zatiaľ čo tie chudobnejšie ju pociťujú najviac.
Výkonná riaditeľka UNEP Inger Andersenová uviedla, že svet nie je pripravený prispôsobiť sa súčasným klimatickým podmienkam, a nieto ešte tomu, čo so sebou prinesie prekročenie hranice globálneho oteplenia o 1,5 stupňa Celzia.
Podľa správy boli tohtoročná vlna horúčav v západnej Európe a povodeň v Nepále príkladom toho, aký závažný dopad klimatická zmena prináša. Finančná pomoc priemyselných štátov pre rozvojové krajiny dosiahla v roku 2024 sumu medzi 28,2 až 31,7 miliardy dolárov, uvádza správa. V porovnaní s rokom 2023 tak išlo o nárast o jednu miliardu, no zároveň dochádza aj k stabilnému nárastu škôd a strát v dôsledku zmeny klímy.
Dokument UNEP pripomenul aj pozitívnu zmenu - financovanie cez multilaterálne rozvojové banky a v rámci vzájomnej spolupráce rozvojových krajín v roku 2024 stúplo na 9,6 miliardy z 3,8 miliardy dolárov z roku 2019.
Správa uvádza, že finančné prostriedky pre krajiny globálneho Juhu, ktoré obzvlášť zasiahli klimatické zmeny, budú výrazne pod spomínanou hranicou. Súčasné financovanie by sa do roku 2035 mohlo aj strojnásobiť, a stále by to pokrylo len 20 až 29 percent potrebných prostriedkov.
Finančná podpora je zakotvená v Parížskej dohode, keďže priemyselné krajiny sú hlavnými pôvodcami klimatickej zmeny, zatiaľ čo tie chudobnejšie ju pociťujú najviac.
Výkonná riaditeľka UNEP Inger Andersenová uviedla, že svet nie je pripravený prispôsobiť sa súčasným klimatickým podmienkam, a nieto ešte tomu, čo so sebou prinesie prekročenie hranice globálneho oteplenia o 1,5 stupňa Celzia.
Podľa správy boli tohtoročná vlna horúčav v západnej Európe a povodeň v Nepále príkladom toho, aký závažný dopad klimatická zmena prináša. Finančná pomoc priemyselných štátov pre rozvojové krajiny dosiahla v roku 2024 sumu medzi 28,2 až 31,7 miliardy dolárov, uvádza správa. V porovnaní s rokom 2023 tak išlo o nárast o jednu miliardu, no zároveň dochádza aj k stabilnému nárastu škôd a strát v dôsledku zmeny klímy.
Dokument UNEP pripomenul aj pozitívnu zmenu - financovanie cez multilaterálne rozvojové banky a v rámci vzájomnej spolupráce rozvojových krajín v roku 2024 stúplo na 9,6 miliardy z 3,8 miliardy dolárov z roku 2019.