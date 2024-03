OSN: Domácnosti v roku 2022 vyhodili denne miliardu porcií jedla

Paríž 27. marca (TASR) - V roku 2022 sa každodenne v domácnostiach po celom svete vyhodila do odpadu miliarda porcií jedla. Uviedla to OSN vo svojej stredajšej správe o plytvaní potravinami a označila to za svetovú tragédiu, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Domácnosti a podniky vyhodili do odpadu potraviny v hodnote viac než jeden trilión dolárov. Takmer 800 miliónov ľudí v rovnakom čase trpelo hladom, uvádza Environmentálny program OSN (UNEP) vo svojej správe Food Waste Index Report.



Za rok 2022 bola vyhodená viac než jedna miliarda ton potravín, čo je takmer pätina produkcie. Väčšina, približne 631 miliónov ton, pripadá na domácnosti.



Ročne každý obyvateľ Zeme vyprodukuje v priemere 79 kilogramov potravinového odpadu, spresňuje UNEP. Ide o veľmi konzervatívny odhad, skutočné údaje môžu byť ešte vyššie.



"Plytvanie jedlom je globálna tragédia. Milióny budú hladovať, zatiaľ čo sa na celom svete plytvá jedlom," uviedla výkonná riaditeľka UNEP Inger Andersenová. To je podľa jej vyjadrení morálne i environmentálne zlyhanie.



Správu v spolupráci s UNEP vypracovala charitatívna organizácia WRAP, ktorá podporuje environmentálnu udržateľnosť a recykláciu. Richard Swannell z WRAP uviedol, že z potravín, ktoré každoročne končia v odpade, by bolo možné poskytnúť jedno jedlo denne pre približne 800 miliónov hladujúcich vo svete.



Spolupráca výrobcov a maloobchodných predajcov podľa jeho slov pomohla znížiť potravinový odpad a poskytnúť jedlá pre tých, ktorí ich potrebujú. Je však potrebné urobiť viac, dodal.



Jedným z dôvodov veľkého potravinového odpadu domácností je podľa neho skutočnosť, že ľudia nakupujú viac potravín, než potrebujú, neodhadnú veľkosť porcii a nedojedajú zbytky. Pripomenul problém s dátumom spotreby potravín či ich skladovaním.