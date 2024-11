Rozsiahle úniky nebezpečného metánu väčšina krajín nerieši

Baku 15. novembra (TASR) - Moderný systém na identifikovanie veľkých únikov metánu v rámci produkcie ropy a zemného plynu vydal v uplynulých dvoch rokoch 1200 upozornení vládam a podnikom. Podľa piatkového vyjadrenia Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) však iba v jednom percente prípadov prijali zainteresované strany potrebné opatrenia, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Výkonná riaditeľka UNEP Inger Andersenová na konferencii OSN o zmene klímy (COP29) v azerbajdžanskej metropole Baku označila výsledky za sklamanie. Úniky metánu, druhého najväčšieho prispievateľa ku globálnemu otepľovaniu, by sa podľa nej mnohokrát dali zastaviť jednoduchými opravami. "V niektorých prípadoch hovoríme doslova o lepšom dotiahnutí skrutiek," zdôraznila vo vyhlásení.



Zaznamenaných ale bolo aj niekoľko ojedinelých úspechov, uviedol UNEP. Napríklad Alžírsko reagovalo na varovanie o úniku metánu a vykonalo nápravu. Výsledok bol pritom rovnaký, ako keby sa z ciest odstránilo 500.000 áut, dodal.



Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová zopakovala cieľ štátov EÚ znížiť emisie metánu o 30 percent do roku 2030. Stefan Wenzel z kancelárie nemeckého ministra pre klímu Roberta Habecka podotkol, že metán je agresívny skleníkový plyn, no zároveň je ľahšie obmedziť ho ako oxid uhličitý (CO2). Z krátkodobého hľadiska je však až 80-krát silnejší ako CO2.