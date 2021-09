UNEP: Naša planéta sa topí v plastovom odpade

Ženeva 2. septembra (TASR) - Európska únia spolu s predstaviteľmi ďalších krajín vyzvala na rokovanie o právne záväznej dohode, ktorá sa bude týkať zníženia znečistenia plastmi, vrátane mikroplastov zamorujúcich oceány a vodné toky. Správu priniesla agentúra AFP, ktorá informovala o záveroch štvrtkovej medzinárodnej konferencie v Ženeve pod hlavičkou Programu OSN pre životné prostredie (UNEP).



UNEP varoval, že "naša planéta sa topí v plastovom odpade". Podľa dát sa vo svete každý rok vyrobí až 300 miliónov ton plastového odpadu. Odhaduje sa, že od päťdesiatych rokov minulého storočia sa vyprodukovalo asi 8,3 miliardy ton plastov, z ktorých približne 60 percent skončilo na skládkach, alebo voľne v prírode. Milióny ton plastov sa každoročne dostanú aj do oceánov, pričom pripravia o život viac ako milión morských vtákov a až zhruba 100.000 morských cicavcov od vydier až po veľryby. Podľa účastníkov konferencie sa môže situácia vplyvom pandémie ešte zhoršiť v dôsledku používania jednorazových rúšok, respirátorov či rukavíc.



Peru a Rwanda s podporou Európskej únie, jej členských štátov a ďalších siedmich krajín predložili v Ženeve návrh textu, ktorý vyzýva na vytvorenie medzivládneho vyjednávacieho výboru. Jeho úlohou by malo byť vypracovanie medzinárodného právne záväzného dokumentu o komplexnom prístupe k prevencii a k zníženiu znečistenia planéty plastmi.



"Cieľom (dokumentu) by mala byť podpora obehového hospodárstva a riešenie celého životného cyklu plastov od výroby, spotreby a dizajnu až po predchádzanie vzniku plastového odpadu," uvádza sa v návrhu textu rezolúcie.



Navrhované uznesenie sa má prerokovať na Environmentálnom zhromaždení OSN v kenskom Nairobi, ktoré sa bude konať od 28. februára do 2. marca budúceho roka.