UNEP: Znečistenie plastami možno do roku 2040 znížiť o 80 percent

Ženeva 17. mája (TASR) - Znečistenie plastami je možné do roku 2040 zredukovať o 80 percent, ak vlády a firmy nastolia rozsiahle zmeny svojich politík a trhu. Vyplýva to zo správy Programu pre životné prostredie (UNEP) Organizácie Spojených národov, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry DPA.



Na zníženie znečistenia plastami je potrebné viac recyklovať a opakovane používať plastové predmety. Treba sa tiež zamerať na preorientovanie a diverzifikáciu plastových produktov, uvádzajú autori správy.



To by zahŕňalo napríklad propagovanie znovu použiteľných fliaš alebo v prípade vlád jednotlivých krajín zavádzanie vratných obalov, čím by sa mohol plastový odpad znížiť o 30 percent.



Ďalších 20 percent by sa dalo eliminovať, ak by sa recyklovanie stalo stabilnejším a výnosnejším odvetvím. Pomôcť zvýšiť recykláciu z 21 na 50 percent by mohli dizajnéri pri navrhovaní produktov, ak by dbali na zlepšenie ich recyklácie.



Používanie alternatívnych obalových materiálov ako je papier namiesto plastov pri vrecúškach či nádobách na jedlo z donášky by znížilo plastové znečistenie o ďalších 17 percent, uvádza UNEP.



Aj po prijatí týchto opatrení by stále zostalo asi 100 miliónov ton plastového odpadu na jedno použitie alebo s krátkou životnosťou. S tým by sa dalo vysporiadať zavedením opatrení na jeho likvidáciu.



"Spôsob, akým produkujeme, používame a likvidujeme plasty znečisťuje ekosystém, vytvára riziká pre ľudské zdravie a destabilizuje podnebie. Správa UNEP-u poskytuje podrobný návod na redukciu týchto rizík... Ak tento návod budeme dodržiavať, vrátane rokovaní o dohode o plastovom znečistení, môžeme nadobudnúť veľké ekonomické, sociálne a environmentálne víťazstvá," uviedla riaditeľka programu UNEP Inger Andersenová.



Ak by navrhované opatrenia nevstúpili včas do platnosti alebo by boli prijaté s päťročným oneskorením, do roku 2040 by sa zvýšilo znečistenie plastovým odpadom o 80 miliónov ton.



Plasty sa už vyskytujú v každom kúte sveta vrátane Antarktídy, kde vedci začiatkom tohto roka u vtákov prvýkrát zaznamenali ochorenie plastikóza. Plasty v tráviacom trakte zvieraťa pri tomto ochorení spôsobujú vznik zápalu.