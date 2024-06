UNESCO: Austrália musí naliehavo chrániť Veľkú koralovú bariéru

Sydney 25. júna (TASR) - Austrália musí prijať "naliehavé" opatrenia na ochranu Veľkej koralovej bariéry vrátane stanovenia ambicióznejších klimatických cieľov, varovala Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



UNESCO v návrhu rozhodnutia požiadalo Austráliu, aby začiatkom budúceho roka predložila aktualizované informácie v úsilí o ochranu bariéry, ale zatiaľ neodporučilo zaradiť tento rozľahlý prírodný útvar na zoznam ohrozených lokalít Svetového dedičstva.



Rozhodnutie bolo zverejnené v pondelok a v utorok ho austrálska ministerka životného prostredia a vodného hospodárstva Tanya Pliberseková privítala ako "obrovské víťazstvo".



"Konáme v oblasti zmeny klímy, zlepšujeme kvalitu miestnej vody, chránime náš morský život, bojujeme s invazívnymi druhmi a investujeme rekordné množstvo prostriedkov do programov pre bariéru," uviedla Pliberseková.



Rozhodnutie UNESCO, ktorým sa bude v júli riadiť zasadnutie Výboru pre Svetové dedičstvo v Naí Dillí, však varuje, že najväčší koralový systém na svete "je naďalej vážne ohrozený". "Naliehavé a trvalé opatrenia majú najvyššiu prioritu," dodalo UNESCO.



Osud Veľkej koralovej bariéry je zdrojom napätia medzi UNESCO a austrálskymi orgánmi. Výbor pre Svetové dedičstvo dlhodobo ju zaradí na zoznam ohrozených lokalít Svetového dedičstva.



Zákulisná diplomacia a lobovanie Austrálie dosiaľ zabránili takémuto kroku a záväzky labouristickej vlády premiéra Anthonyho Albaneseho si vyslúžili pochvalu od UNESCO so sídlom v Paríži.



V návrhu rozhodnutia sa uvítali niektoré opatrenia Austrálie, ktoré sa týkajú napríklad kvality vody v okolí bariéry a obmedzenia rybolovu žiabrovými sieťami.



UNESCO však vyjadrilo "veľké znepokojenie" nad tým, že čistenie pôdy ohrozuje kvalitu vody, a uviedlo, že Austrália by si mala "stanoviť ambicióznejšie ciele v oblasti znižovania emisií".



S odvolaním sa na pokračujúce masové odumieranie koralov požiadalo UNESCO o aktualizáciu do februára budúceho roka a odmietlo žiadosť Austrálie počkať až do roku 2026. Austráliu tiež požiadala, aby "čo najskôr" zverejnila podrobnosti o miere úmrtnosti koralov.



Environmentálne skupiny tvrdia, že rozhodnutie UNESCO by malo byť pre Canberru "budíčkom". Svetový fond na ochranu prírody (WWF) vyzval Austráliu, aby sa zaviazala znížiť emisie do roku 2035 aspoň o 90 percent pod úroveň z roku 2005 a aby prestala schvaľovať nové projekty využívania fosílnych palív.