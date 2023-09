UNESCO: Do Saudskej Arábie zavítala prvá oficiálna delegácia z Izraela

Rijád 11. septembra (TASR) - Izraelská delegácia sa v pondelok zúčastnila na zasadnutí Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v saudskoarabskom Rijáde. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Ide o prvú verejne ohlásenú návštevu zástupcov židovského štátu v tomto kráľovstve. Päťčlenná delegácia pricestovala na stretnutie s cieľom aktualizovať zoznam Svetového kultúrneho a historického dedičstva UNESCO.



"Sme radi, že sme tu, je to dobrý prvý krok. Ďakujeme UNESCO a saudským orgánom, správajú sa k nám veľmi dobre," povedal počas stretnutia nemenovaný izraelský činiteľ.



Členovia delegácie dostali vstupné víza prostredníctvom UNESCO a do Rijádu cestovali cez Dubaj v Spojených arabských emirátoch (SAE), keďže medzi Izraelom a Saudskou Arábiou nie je priame letecké spojenie.



Na konferencii v Rijáde sa o zápis do prestížneho zoznamu Svetového dedičstva uchádza viac ako 50 pamiatok. O účasť Izraela sa zaslúžila generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová.



"Je to výsledok niekoľkoročnej práce Azoulayovej, ktorej cieľom bolo vytvoriť podmienky pre dialóg medzi všetkými štátmi regiónu," povedal nemenovaný diplomat.



Hoci návšteva nemá žiadny otvorený politický význam, prichádza v čase, keď sa čoraz viac hovorí o možnej normalizácii vzťahov medzi oboma krajinami. Minulý týždeň navštívila Rijád palestínska delegácia aby prediskutovala ďalší postup v prípade, že by Saudská Arábia a Izrael formalizovali svoje vzťahy.



Saudská Arábia oficiálne neuznáva štát Izrael a nepripojila sa ani k Abrahámovým dohodám z roku 2020, ktoré sprostredkovali USA a v rámci ktorých Izrael nadviazal vzťahy s krajinami Perzského zálivu - SAE a Bahrajnom.



Na území Saudskej Arábie sa nachádzajú dve z najsvätejších miest islamu a krajina a snaží pretvoriť a oživiť svoje hospodárstvo závislé od ropy. V uplynulých mesiacoch urobila niekoľko významných diplomatických krokov vrátane prekvapivého zblíženia sa s dlhodobým regionálnym súperom - Iránom.