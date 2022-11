UNESCO: Drvivá väčšina vrážd novinárov vo svete zostáva nepotrestaná

Paríž 2. novembra (TASR) - Beztrestnosť za násilné zločiny proti novinárom zostáva naďalej neprijateľne vysoká, pričom až 86 percent z týchto prípadov nebolo objasnených, uviedla Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). TASR správu prevzala z agentúry AFP a webu UNESCO.



UNESCO vo svojej najnovšej správe preto vyzýva na prijatie "potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby zločiny páchané na novinároch boli riadne vyšetrené a ich páchatelia identifikovaní a odsúdení".



Celosvetovú mieru imunity za vraždy žurnalistov správa UNESCO považuje za "šokujúco vysokú". Zverejnili ju pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie beztrestnosti za zločiny proti novinárom, ktorý pripadá na 2. novembra.



Generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová vo vyhlásení uviedla, že "sloboda prejavu nemožno chrániť, keď existuje taký ohromujúci počet nevyriešených prípadov". Beztrestnosť mala podľa nej "mrazivý účinok na investigatívnu žurnalistiku".



UNESCO síce víta deväťpercentný pokles v miere beztrestnosti za posledné desaťročie, no to nestačí na zastavenie "špirály násilia".



V rokoch 2020 a 2021 bolo z celkovo 117 zavraždených novinárov 91 zabitých mimo pracovného času, niektorí z nich aj "pred očami členov rodiny vrátane svojich detí", uvádza správa.



UNESCO dodala, že spolupracuje s členskými štátmi na vývoji a implementácii národných mediálnych zákonov a politík. Organizácia takisto v rámci úsilia o zaistenie spravodlivosti pre novinárov spolupracuje so sudcami, prokurátormi a príslušníkmi bezpečnostných zložiek, aby im zdôraznila dôležitosť prípadov zavraždenia žurnalistov.