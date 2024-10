UNESCO: Na novinárov je vyvíjaný nátlak cez falošné obvinenia

Paríž 23. októbra (TASR) - Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vyjadrila v stredu znepokojenie z toho, že novinári sú obviňovaní z ekonomických zločinov s cieľom potlačiť kritické spravodajstvo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



UNESCO vychádzalo z analýzy 120 prípadov údajných finančných trestných činov, ku ktorým došlo v rokoch 2005 až 2024, pričom väčšina sa stala v rokoch 2019 až 2022. Podľa vyjadrenia inštitúcie je celkový počet dotknutých osôb a publikácií v skutočnosti zrejme ešte podhodnotený.



Organizácia OSN so sídlom v Paríži uviedla, že žurnalisti sú stíhaní napríklad na základe obvinení z vydierania, daňových únikov či prania špinavých peňazí. Táto taktika je rozšírená a narastá vo všetkých regiónoch, podotýka DPA, no najčastejšie je zaznamenávaná vo východnej Európe a Strednej Ázii.



Cieľom je odviesť pozornosť novinárov od ich práce a zastrašovať ich. Obzvlášť veľké riziko existuje pri spravodajcoch informujúcich o korupcii, ozrejmilo UNESCO. Organizácia tiež poukázala na to, že zásahy proti novinárom takmer výlučne vedú zástupcovia štátov. Dochádza k tomu zvyčajne v čase volebných kampaní, protestov či pri významných medzinárodných podujatiach.



UNESCO zdôrazňuje, že obvinenia poškodzujú povesť novinárov aj ich publikácií a vedú k autocenzúre.