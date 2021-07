UNESCO nezaradí Benátky medzi ohrozené lokality Svetového dedičstva

Rím 22. júla (TASR) - Výbor Svetového dedičstva UNESCO vo štvrtok rozhodol, že mesto Benátky a Benátsku lagúnu nezaradí medzi ohrozené lokality Svetového dedičstva. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako Taliansko rozhodlo, že veľkým výletným lodiam zakáže plaviť sa do centra Benátok, informovala agentúra AFP.



Výbor UNESCO, ktorý v týchto dňoch zasadá v čínskom meste Fu-čou, sa odvolal na výnos talianskej vlády z 13. júla, ktorým veľkým výletným lodiam od 1. augusta zakazuje plaviť sa v blízkosti centra Benátok.



Výbor zároveň talianskym úradom poskytol čas do decembra tohto roka na to, aby im hlásili, ako pokračujú snahy o zachovanie ekosystému tejto lokality.



Benátky boli zaradené na zoznam Svetového dedičstva UNESCO v roku 1987, pripomína AFP. OSN však minulý mesiac Taliansko upozornila, že cestovný ruch je potrebné riadiť s väčším dôrazom na udržateľnosť. Takisto vtedy odporučila, aby boli Benátky zaradené medzi ohrozené lokality Svetového dedičstva.



Taliansky minister kultúry Dario Franceschini rozhodnutie výboru UNESCO uvítal. Zároveň však upozornil, že Benátkam je aj naďalej potrebné venovať zvýšenú pozornosť a takisto zdôraznil potrebu určiť "cestu udržateľného rozvoja".



Aktivisti už roky opakovane varujú, že veľké vlny spôsobované plavidlami poškodzujú základy mesta a narúšajú krehký ekosystém Benátskej lagúny.



Veľké výletné lode budú od augusta odklonené do neďalekého priemyselného prístavu Marghera. Vláda zároveň uviedla, že finančne odškodní ľudí, ktorí v dôsledku jej rozhodnutia prídu o príjem. Rím navyše do spomínaného priemyselného prístavu investuje 157 miliónov eur.