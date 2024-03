UNESCO: Obnova vedeckých zariadení Ukrajiny bude stáť miliardy dolárov

Paríž 12. marca (TASR) - Ukrajina bude potrebovať viac ako miliardu dolárov na obnovenie vedeckej infraštruktúry, ktorá bola poškodená alebo zničená v dôsledku ruskej invázie. Vo svojej správe to uviedla Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), informuje agentúra AP.



Počas vyše dva roky trvajúcej vojny došlo k poškodeniu či zničeniu viac ako 1443 vedeckých zariadení, ako aj 750 kusov dôležitého technického vybavenia, väčšina ktorého sa už nedá opraviť, uvádza UNESCO.



Podľa pondelkovej správy bude obnova týchto zariadení stáť viac ako 1,21 miliardy dolárov vrátane 980,5 milióna dolárov pre univerzity, ktoré utrpeli najväčšie škody. Náklady na obnovu základného výskumného vybavenia sa odhadujú na 45,9 milióna dolárov.



UNESCO vyjadrilo obavy predovšetkým o Inštitút pre bezpečnostné problémy jadrových elektrární, ktorý sa nachádza v blízkosti Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny.



Organizácia OSN upozornila, že nevyhnutné vybavenie inštitútu, ktoré slúžilo na sledovanie stavu jadrového priemyslu, bolo ukradnuté alebo zničené, čo predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre región aj mimo neho.



V dôsledku vojny bol vedecký sektor zbavený finančných prostriedkov a tisíce ukrajinských vedcov sú buď vnútorne vysídlené alebo odišli do exilu, predovšetkým do Nemecka alebo Poľska.