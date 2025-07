UNESCO pridalo na zoznam svetového dedičstva štyri kráľovské sídla

Paríž 13. júla (TASR) - Zámok Neuschwanstein v Bavorsku, známy najmä ako inšpirácia pre rozprávky Walta Disneyho, sa oficiálne zaradil na zoznam svetového dedičstva, oznámila v sobotu Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Výbor organizácie v sobotu vo francúzskom Paríži na zoznam umiestnil aj tri ďalšie sídla postavené koncom 19. storočia za vlády bavorského kráľa Ludwiga II. - zámok Herrenchiemsee a Linderhof a kráľovský dom na hore Schachen.



Neuschwanstein, ktorý sa týči na skalnatom alpskom brale, je najnavštevovanejším zámkom v Nemecku. Každoročne tam zavíta takmer 1,5 milióna ľudí. Peter Seibert z Bavorskej správy hradov (BSV) pre agentúru AFP povedal, že zaradenie na Zoznam svetového dedičstva UNESCO „je veľmi veľká zodpovednosť, ale aj uznanie... práce, ktorá sa doteraz vykonala pri (ich) zachovávaní“.



Architektonické dedičstvo kráľa je dnes v Bavorsku zdrojom hrdosti, no v čase jeho vlády prispelo k Ludwigovmu pádu. Vysoké náklady na výstavbu honosných rezidencií, no aj ďalšie faktory viedli k tomu, že bol panovník vyhlásený za nepríčetného a bavorská vláda ho zbavila moci, píše AFP. Ludwig II. bol následne internovaný v paláci Berg a krátko na to zomrel za záhadných okolností pri Starnberskom jazere.