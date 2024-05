UNESCO udelila cenu za slobodu tlače palestínskym novinárom v Gaze

Paríž 3. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) udelila vo štvrtok svetovú cenu za slobodu tlače všetkým palestínskym novinárom pokrývajúcim vojnu v Gaze. V tejto palestínskej enkláve už viac než šesť mesiacov prebieha vojenský konflikt medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"V týchto časoch temnoty a beznádeje si želáme vyslať silný odkaz solidarity a uznania tým palestínskym novinárom, ktorí pokrývajú túto krízu za takýchto dramatických okolností," uviedol Mauricio Wibel, predseda medzinárodnej poroty profesionálov z oblasti médií.



"Ako ľudstvo máme obrovský dlh voči ich odvahe a oddanosti slobode prejavu," dodal.



Generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová uviedla, že cena "vzdáva úctu odvahe novinárov, ktorí čelia ťažkým a nebezpečným podmienkam", cituje AFP.



Podľa Výboru na ochranu novinárov (CPJ) so sídlom v New Yorku prišlo od októbra 2023, keď vypukla vojna v Pásme Gazy, o život najmenej 97 predstaviteľov tlače, pričom v prípade 92 z nich išlo o Palestínčanov.



Vojna sa začala bezprecedentnými útokmi palestínskych extrémistov na územie Izraela zo 7. októbra 2023, pri ktorých prišlo o život zhruba 1170 ľudí - zväčša civilistov. Ďalšie desiatky ľudí palestínski ozbrojenci zavliekli do Gazy; Izrael predpokladá, že sa tam stále nachádza 129 z nich. Izraelská armáda tvrdí, že 34 rukojemníkov už nežije.



Pri odvetných útokoch Izraela zahynulo v Gaze už najmenej 34.596 ľudí, väčšinou žien a detí, pripomína AFP.