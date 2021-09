UNESCO varovalo pred úpadkom vzdelávania v Afganistane

Paríž/Kábul 10. septembra (TASR) - Afganistanu pre rastúce násilie súvisiace s návratom vlády militantného hnutia Taliban hrozí, že príde o takmer 20-ročný pokrok vo vzdelávaní detí, pričom nepriaznivý dosah to bude mať najmä na dievčatá. V piatok pred týmto vývojom varovala Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), píše agentúra AFP.



"Očakáva sa, že počet vnútorne vysídlených osôb vzrastie, čo zvýši riziko, že deti sa nebudú môcť učiť, a prinesie to hrozbu generačnej katastrofy," uviedla vo vyhlásení organizácia so sídlom v Paríži.



"V Afganistane ide o absolútnu nevyhnutnosť zachovať dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávania - najmä pre dievčatá a ženy," apelovala generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová.



Od roku 2001, keď americké sily po teroristických útokoch z 11. septembra zvrhli prvý talibanský režim, stúpol počet dievčat na základných školách z "takmer nuly" na 2,5 milióna v roku 2018, uvádza sa v najnovšej správe UNESCO. Gramotnosť dievčat sa takmer zdvojnásobila a dostala sa na úroveň 30 percent. Na základných školách tvoria v súčasnosti dievčatá 40 percent žiakov. V porovnaní s rokom 2001, keď bolo zapísaných len milión žiakov, je ich teraz zhruba desaťkrát viac.



Taliban však ohlásil už napríklad pravidlo, že ženy navštevujúce súkromné univerzity budú musieť byť počas vyučovania oddelené od mužov. Takisto musia nosiť celotelovú abáju a nikáb zahaľujúci väčšinu tváre s výnimkou očí.



AFP upozorňuje, že sa očakáva i ďalšie sprísnenie pravidiel vo vzdelávacích inštitúciách - napríklad muži nebudú môcť vyučovať ženy. UNESCO vyzvalo na odstránenie bariér v prijímaní dievčat do škôl - okrem iného napríklad zamestnaním väčšieho počtu učiteliek, najmä vo vidieckych oblastiach.



Ďalšou hrozbou je stiahnutie medzinárodnej pomoci pre Afganistan, ktorá tvorí polovicu jeho rozpočtu pre vzdelávanie, poznamenala AFP.